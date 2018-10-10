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ЧП в Черниговской области: в полицию обратились 54 местных жителя

ЧП в Черниговской области: в полицию обратились 54 местных жителя

Киев  •  УНН

 • 11988 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В полицию поступило 54 сообщения от местных жителей в зоне чрезвычайной ситуации в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.

Так, шесть из них касались повреждения домов, 11 – фактов обнаружения боеприпасов. Еще пять сообщений – обращение о мародерствах, которые в результате проверки не подтвердились.

"Для противодействия мародерство задействованы наряды личного состава в 12 населенных пунктах, жители которых эвакуированы. Кроме того, работают мобильные группы и блокпосты, которые ограничивают доступ в зону поражения – так называемой 16-километровой зоны. Налажено взаимодействие с ГСЧС и органами местного самоуправления. Полиция продолжает эвакуацию граждан", – отметил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич во время координационного совещания по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как сообщил и.о. главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, основной версией причины взрывов в Черниговской области является диверсионные действия групп РФ. Сейчас над ликвидацией последствий в зоне чрезвычайной ситуации работают работники различных подразделений, в том числе – сотрудники ГСЧС, военнослужащие Нацгвардии и полицейские. Полиция работает в усиленном режиме.

Напомним, 9 октября в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, что произошел взрыв на технической территории. В 3:40 о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.

Из зоны поражения от чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Люди, которые пострадали в результате взрывов у Ичне, провели ночь в спортзалах на матах в школах. Волонтеры собирают помощь.

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