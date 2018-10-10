НП на Чернігівщині: до поліції звернулися 54 місцевих жителі

Так, шість з них стосувалися пошкодження будинків, 11 – фактів виявлення боєприпасів. Ще п’ять повідомлень – звернення про мародерства, які у результаті перевірки не підтвердилися.

"Для протидії мародерству задіяні наряди особового складу в 12 населених пунктах, мешканці яких евакуйовані. Крім того, працюють мобільні групи та блокпости, які обмежують доступ до зони ураження – так званої 16-кілометрової зони. Налагоджена взаємодія з ДСНС та органами місцевого самоврядування. Поліція продовжує евакуацію громадян", – зазначив заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич під час координаційної наради з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомив т.в.о. голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, основною версією причини вибухів у Чернігівській області є диверсійні дії груп РФ. Наразі над ліквідацією наслідків у зоні надзвичайної ситуації працюють працівники різних підрозділів, зокрема – співробітники ДСНС, військовослужбовці Нацгвардії та поліцейські. Поліція працює в посиленому режимі.

Нагадаємо, 9 жовтня о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Із зони ураження від надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Люди, які постраждали у результаті вибухів біля Ічні, провели ніч у спортзалах на матах у школах. Волонтери збирають допомогу.