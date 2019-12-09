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Новой мисс Вселенная стала представительница ЮАР

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Мисс Вселенная-2019 стала конкурсантка из Южно-Африканской Республики Зозибини Тунзи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу конкурса в Instagram.

"Новоизбранной мисс Вселенная стала Зозибини Тунзи из Южно-Африканской Республики. Поздравляем ее!" - говорится в сообщении.

На своей странице Зозибини Тунзи написала, что она такая, какая есть, и испытывает гордость из-за страны своего происхождения.

"Сегодня были открыты новые двери, и я не могу не быть благодарной за то, что вошла в нее. Пусть каждая маленькая девочка, которая стала свидетелем этого момента, навсегда поверит в силу своей мечты, чтобы они видели в моем лице отражение своих" , - написала Зозибини Тунзи.

Напомним, мисс Вселенная-2018 стала филиппинка Катриона Грей.

Также напомним, у победительницы конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анастасии Субботы, представлявшей Украину на престижном международном конкурсе "Мисс Вселенная", возникали проблемы с получением американской визы. Со второй попытки она получила визу. Но украинка не вошла в топ-10 самых красивых.

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Miss Universe 2019 is SOUTH AFRICA

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Phoenix Rising! #missSouthAfrica #MissUniverse

Публикация от Zozibini Tunzi (@zozitunzi)

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“Who are you?” “MISS UNIVERSE!!!!” #missuniverse #missuniverse2019 #southafrica

Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

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