Новой мисс Вселенная стала представительница ЮАР
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Мисс Вселенная-2019 стала конкурсантка из Южно-Африканской Республики Зозибини Тунзи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу конкурса в Instagram.
"Новоизбранной мисс Вселенная стала Зозибини Тунзи из Южно-Африканской Республики. Поздравляем ее!" - говорится в сообщении.
На своей странице Зозибини Тунзи написала, что она такая, какая есть, и испытывает гордость из-за страны своего происхождения.
"Сегодня были открыты новые двери, и я не могу не быть благодарной за то, что вошла в нее. Пусть каждая маленькая девочка, которая стала свидетелем этого момента, навсегда поверит в силу своей мечты, чтобы они видели в моем лице отражение своих" , - написала Зозибини Тунзи.
Напомним, мисс Вселенная-2018 стала филиппинка Катриона Грей.
Также напомним, у победительницы конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анастасии Субботы, представлявшей Украину на престижном международном конкурсе "Мисс Вселенная", возникали проблемы с получением американской визы. Со второй попытки она получила визу. Но украинка не вошла в топ-10 самых красивых.
Tonight a door was opened and I could not be more grateful to have been the one to have walked through it. May every little girl who witnessed this moment forever believe in the power of her dreams and may they see their faces reflected in mine. I proudly state my name Zozibini Tunzi, Miss Universe 2019!
“Who are you?” “MISS UNIVERSE!!!!” #missuniverse #missuniverse2019 #southafrica