У Таїланді обрали "Міс Всесвіт - 2018"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Титул "Міс Всесвіт - 2018" завоювала філіпінка Катріона Грей. Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу в Twitter, передає УНН.
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Окрім 24-річної Грей, до трійки фіналісток увійшли також представниця Венесуели та міс Південна Африка.
Фінал міжнародного конкурсу відбувся на вихідних у Бангкоку.
Як повідомляв УНН, титул "Міс Україна-Всесвіт" цього року виборола 23-річна Каріна Жосан.