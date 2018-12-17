В Таиланде выбрали "Мисс Вселенная - 2018"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Титул "Мисс Вселенная - 2018" завоевала филиппинка Катриона Грей. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Twitter, передает УНН.
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Кроме 24-летней Грей, в тройку финалисток вошли также представительница Венесуэлы и мисс Южная Африка.
Финал международного конкурса состоялся на выходных в Бангкоке.
Как сообщал УНН, титул "Мисс Украина-Вселенная" в этом году завоевала 23-летняя Карина Жосан .