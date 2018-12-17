В Таиланде выбрали "Мисс Вселенная - 2018"

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Кроме 24-летней Грей, в тройку финалисток вошли также представительница Венесуэлы и мисс Южная Африка.

Финал международного конкурса состоялся на выходных в Бангкоке.

Как сообщал УНН, титул "Мисс Украина-Вселенная" в этом году завоевала 23-летняя Карина Жосан .