В Україні обрали представницю на "Міс Всесвіт-2018"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Титул "Міс Україна-Всесвіт" цього року виборола 23-х річна Каріна Жосан. Про це повідомляється на сторінці конкурсу в Instagram, передає УНН.
Додамо, що вона є представницею міста Одеса.
Нагадаємо, представниця ПАР отримала титул "Міс Всесвіт-2017".
Фінал конкурсу та церемонія коронації 22-річної Демі-Лі Нель-Пітерс пройшли в готелі Planet Hollywood Resort & Casino у Лас-Вегасі.
Нель-Пітерс працює тренером по самообороні, недавно вона також закінчила університет за фахом "менеджмент".
Другу позицію на конкурсі зайняла Міс Колумбія, "бронзу" взяла - Міс Ямайка.
Нагадаємо, що позаторік титул "Міс Всесвіт" виборола представниця Індії Мануши Чхиллар.