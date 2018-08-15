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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Україні обрали представницю на "Міс Всесвіт-2018"

Київ • УНН

 • 12976 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Титул "Міс Україна-Всесвіт" цього року виборола 23-х річна Каріна Жосан. Про це повідомляється на сторінці конкурсу в Instagram, передає УНН.

В Україні обрали представницю на "Міс Всесвіт-2018"

Додамо, що вона є представницею міста Одеса.

Нагадаємо, представниця ПАР отримала титул "Міс Всесвіт-2017".

Фінал конкурсу та церемонія коронації 22-річної Демі-Лі Нель-Пітерс пройшли в готелі Planet Hollywood Resort & Casino у Лас-Вегасі.

Нель-Пітерс працює тренером по самообороні, недавно вона також закінчила університет за фахом "менеджмент".
Другу позицію на конкурсі зайняла Міс Колумбія, "бронзу" взяла - Міс Ямайка.

Нагадаємо, що позаторік титул "Міс Всесвіт" виборола представниця Індії Мануши Чхиллар.

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