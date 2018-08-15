В Украине выбрали представительницу на "Мисс Вселенная-2018"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Титул "Мисс Украина-Вселенная" в этом году завоевала 23-х летняя Карина Жосан. Об этом сообщается на странице конкурса в Instagram, передает УНН.
Добавим, что она является представительницей города Одесса.
Напомним, представительница ЮАР получила титул "Мисс Вселенная-2017".
Финал конкурса и церемония коронации 22-летней Деми-Ли Нель-Питерс прошли в отеле Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе.
Нель-Питерс работает тренером по самообороне, недавно она также закончила университет по специальности "менеджмент".
Вторую позицию на конкурсе заняла Мисс Колумбия, "бронзу" взяла - Мисс Ямайка.
Напомним, что в позапрошлом году титул "Мисс Вселенная" завоевала представительница Индии Мануша Чхиллар.