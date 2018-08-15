В Украине выбрали представительницу на "Мисс Вселенная-2018"

Добавим, что она является представительницей города Одесса.



Напомним, представительница ЮАР получила титул "Мисс Вселенная-2017".

Финал конкурса и церемония коронации 22-летней Деми-Ли Нель-Питерс прошли в отеле Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе.



Нель-Питерс работает тренером по самообороне, недавно она также закончила университет по специальности "менеджмент".

Вторую позицию на конкурсе заняла Мисс Колумбия, "бронзу" взяла - Мисс Ямайка.



Напомним, что в позапрошлом году титул "Мисс Вселенная" завоевала представительница Индии Мануша Чхиллар.