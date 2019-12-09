Новою міс Всесвіт стала представниця ПАР
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міс Всесвіт-2019 стала конкурсантка з Південно-Африканської Республіки Зозібіні Тунзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку конкурсу в Instagram.
"Новообраною міс Всесвіт стала Зозібіні Тунзі з Південно-Африканської Республіки. Вітаємо її!" - йдеться у повідомленні.
На своїй сторінці Зозібіні Тунзі написала, що вона така, як є, і відчуває гордість від країни свого походження.
"Сьогодні були відкриті нові двері, і я не можу не бути вдячною за те, що увійшла в неї. Нехай кожна маленька дівчинка, яка стала свідком цього моменту, назавжди повірить в силу своєї мрії, і нехай вони побачать в моєму обличчі відображення своїх", - написала Зозібіні Тунзі.
Нагадаємо, міс Всесвіт-2018 стала філіппінка Катріона Грей.
Також нагадаємо, у переможниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анастасії Субботи, яка представляла Україну на престижному міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт", виникали проблеми з отриманням американської візи. З другої спроби вона отримала візу. Однак, українка не увійшла в топ-10 найкрасивіших.
Tonight a door was opened and I could not be more grateful to have been the one to have walked through it. May every little girl who witnessed this moment forever believe in the power of her dreams and may they see their faces reflected in mine. I proudly state my name Zozibini Tunzi, Miss Universe 2019!
“Who are you?” “MISS UNIVERSE!!!!” #missuniverse #missuniverse2019 #southafrica