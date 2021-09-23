Новый осенний антирекорд: в Украине уже 2,37 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 866

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,37 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 сентября, - более 7,8 тысячи, новый антирекорд этой осени. Госпитализировано за сутки при этом 2 тысячи человек, что на уровне предыдущих суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.