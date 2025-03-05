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Новый скандал с Порошенко: выводил за границу миллиарды. Перевести больше помешали санкции - эксперт

Киев • УНН

 • 22828 просмотра

По данным НАЗК, Порошенко перевел 1,048 млрд грн в иностранные бумаги и подарил 986 млн грн неизвестному лицу. Эксперты предполагают, что средства могли осесть на счетах семьи политика.

Новый скандал с Порошенко: выводил за границу миллиарды. Перевести больше помешали санкции - эксперт

Олигарх и народный депутат Петр Порошенко за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен и еще 986 млн грн подарил. Об этом со ссылкой на НАПК пишет политический эксперт Валентин Гладких, отмечая, что выведенная сумма была бы больше, если бы не вовремя примененные санкции. 

Эксперт отмечает, что в конце января, за две недели до санкций, Порошенко вывел из Украины в иностранные бумаги 1 миллиард 48 миллионов 635 тысяч гривен. Еще 986 миллионов гривен, политик переписал путем дарения на неустановленное лицо.

"Порошенко за несколько недель вывел из страны миллиарды, прячась от закона и санкций. Пока государство погружено в переговорный процесс, самый богатый народный депутат Петр Порошенко, занят спасением своего состояния, которое наскреб в войну. Согласно свежим данным портала деклараций НАПК, "гетман" пытался спасти хоть долю своих миллиардов, распихав их по заграницам, как тот руководитель МСЭК с горой кэша на кровати прятал пачки по шкафчикам и комодам", - отмечает Гладких.

В качестве дохода Порошенко указал в декларации около миллиона долларов.

"Показал заработок лишь на скромный миллион долларов. Почему на скромный? Потому что Петр Алексеевич, пока россияне уничтожали и убивали, обогатился так сказочно, что буквально за год перепрыгнул с 12 на 3 место самых богатых олигархов. Этот законотворец нагреб миллиардов больше, чем все 750 его коллег из Европарламента вместе взятые. И это в воюющей стране", - отмечает Гладких.

По словам эксперта, интересно происхождение средств, которые были выведены Порошенко за границу. 

"Если все деньги не пришли по серым каналам и мутным схемам, честному человеку бояться нечего даже под угрозой санкций. Но что, если миллиарды были например из России, или из тем Свинарчука, или из схем Медведчука - тогда надо эти миллиарды спрятать подальше от закона. Петр Алексеевич так и сделал: за пару недель до санкций вывел из страны миллиарды", - пишет Гладких.

Эксперт также предполагает, что выведенные из страны миллиарды осели на счету одного из сыновей Порошенко.

"Где же осели миллиарды? Как вариант, легли на счета сына-уклониста Порошенко Алексея, который скрывается от ВСУ в Лондоне. Но здесь тоже есть проблема: Алексей - официальный "уклонист", его имущество арестовано, а он сам - в розыске. Вряд ли подозреваемый в госизмене Порошенко так бы рисковал своими миллиардами. Вероятно это был кто-то другой из его детей. Потому что, напомню, более жадного существа, чем Порошенко не найти", - резюмировал Гладких.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля, ввел санкции против депутата и олигарха Петра Порошенко. "Каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, - каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", - объяснили журналистам причины введения санкций.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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