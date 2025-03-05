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Новий скандал з Порошенком: виводив за кордон мільярди. Переказати більше завадили санкції - експерт

Київ • УНН

 • 22862 перегляди

За даними НАЗК, Порошенко перевів 1,048 млрд грн в іноземні папери та подарував 986 млн грн невідомій особі. Експерти припускають, що кошти могли осісти на рахунках родини політика.

Новий скандал з Порошенком: виводив за кордон мільярди. Переказати більше завадили санкції - експерт

Олігарх та народний депутат Петро Порошенко за кілька тижнів до введення санкцій проти нього вивів з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 млн грн подарував. Про це з посиланням на НАЗК пише політичний експерт Валентин Гладких, зазначаючи, що виведена сума була б більшою, якби не вчасно застосовані санкції. 

Експерт зазначає, що в кінці січня, за два тижні до санкцій, Порошенко вивів з України в іноземні папери 1 мільярд 48 мільйонів 635 тисяч гривень. Ще 986 мільйонів гривень, політик переписав шляхом дарування на невстановлену особу.

Порошенко за декілька тижнів вивів з країни мільярди, ховаючись від закону та санкцій. Поки держава занурена у переговорний процес, найзаможніший народний депутат Петро Порошенко, зайнятий порятунком своїх статків, які наскиртував у війну. Згідно зі свіжими даними порталу декларацій НАЗК, "гетьман" намагався врятувати хоч частку своїх мільярдів, розпихавши їх по закордонах, як той керівник МСЕК з горою кешу на ліжку ховав пачки по шафках та комодах

- зазначає Гладких.

В якості доходу Порошенко вказав в декларації близько мільйона доларів.

"Показав заробіток лише на скромний мільйон доларів. Чому на скромний? Тому що Петро Олексійович, поки росіяни нищили та вбивали, збагатився так казково, що буквально за рік перестрибнув з 12 на 3 місце найзаможніших олігархів. Цей законотворець нагріб мільярдів більше, ніж усі 750 його колег з Європарламенту разом узяті. І це у воюючій країні", - наголошує Гладких.

За словами експерта, цікавим є походження коштів, які були виведені Порошенком за кордон. 

"Якщо всі гроші не прийшли по сірих каналах та мутних схемах, чесній людині боятися нічого навіть під загрозою санкцій. Але що, якщо мільярди були наприклад з росії, або з тем Свинарчука, або зі схем Медведчука – тоді треба ці мільярди сховати подалі від закону. Петро Олексійович так і зробив: за пару тижнів до санкцій вивів з країни мільярди", - пише Гладких.

Експерт також припускає, що виведені з країни мільярди осіли на рахунку одного з синів Порошенка.

"Де ж осіли мільярди? Як варіант, лягли на рахунки сина-ухилянта Порошенка Олексія, який переховується від ЗСУ у Лондоні. Але тут теж є проблема: Олексій – офіційний "ухилєс", його майно арештоване, а він сам – у розшуку. Навряд підозрюваний у держзраді Порошенко так би ризикував своїми мільярдами. Ймовірно це був хтось інший з його дітей. Бо, нагадаю, більш жадібної істоти, ніж Порошенко годі й шукати", - резюмував Гладких.

Як повідомлялось, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) на засіданні 12 лютого, запровадила санкції проти депутата та олігарха Петра Порошенка. "Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, - кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців", – пояснили журналістам причини введення санкцій.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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