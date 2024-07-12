Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг призвал других союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, заявив, что это необходимо для защиты ценностей Альянса в "новую и опасную эпоху". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Выступая на своем первом международном саммите с момента вступления в должность премьер-министра Великобритании на прошлой неделе, Стармер повторил, что его правительство разработает дорожную карту для достижения 2,5 % ВВП на оборонные расходы.

Стармер указал, что 23 члена Альянса из 32 сейчас тратят на оборону 2 % ВВП, "но в свете серьезных угроз нашей безопасности мы должны идти дальше".

"Мы сталкиваемся с угрозой поколения россии, которой помогают такие страны, как Северная Корея и Иран. Конфликты бушуют на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вызов Китая, терроризм и международные институты, которые должны лежать в основе ответных мер, подрываются", - заявил он.

Reuters отмечает, что согласно анализу, опубликованному в апреле предыдущим правительством консерваторов, в 2024-2025 финансовом году расходы на оборону Великобритании, которые бы соответствовали требованиям НАТО, должны были составить 2,32% ВВП.

Дополнение

Кир Стармер на саммите НАТО пообещал непоколебимую поддержку Украине в ее борьбе против российского вторжения, подчеркнув, что Британия солидарна с союзниками в этом вопросе.