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Новые рекомендации APA: как контролировать просмотр онлайн-видео подростками

Новые рекомендации APA: как контролировать просмотр онлайн-видео подростками

Киев  •  УНН

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Американская психологическая ассоциация выпустила первые рекомендации по контролю подросткового просмотра онлайн-видео. Родителям советуют совместно просматривать контент, знать предпочтения детей и устанавливать разумные ограничения.

Американская психологическая ассоциация выпустила свой первый набор рекомендаций, чтобы помочь родителям, политикам и технологическим компаниям расширить возможности подростков управлять своими привычками просмотра, передает УНН.

детали

Американская психологическая ассоциация надеется помочь контролировать привычки онлайн-просмотра для подростков. Новые рекомендации предлагают родителям предупреждающие знаки, связанные с вредными привычками просмотра, а также подчеркивают ключевые области, вызывающие озабоченность, такие как контент, поощряющий насильственное или рискованное поведение.

Исследования неизменно показывают, что видеоконтент и платформы, на которых он размещается, могут как помочь, так и навредить подросткам

генеральный директор APA Артур С. Эванс-младший, доктор философии, сказал.

Рекомендуется обучать подростков, чтобы они могли быть более избирательными в отношении видео, просматривающих их.

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Отмечается, что видео могут "помочь с домашним заданием, обучать новым навыкам или хобби или давать представление о различных культурах и опыте".

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Вот ключевые стратегии для родителей, которые хотят помочь своим подросткам развить здоровые привычки просмотра видео:

1. просматривайте видеоконтент вместе с ними.

Родители могут смотреть видео вместе со своим ребенком, когда это возможно. Этот контент может и должен быть самым разнообразным. Родителям не обязательно обязывать ребенка к всеобъемлющему еженедельному или ежедневному совместному просмотру. Вместо этого смотрите вместе с ним все, что можете, и обязательно задавайте вопросы о том, какие аспекты видео ему нравятся или не нравятся.

2. ознакомьтесь с интересами и любимыми авторитетами вашего подростка.

Это особенно важно, если вы слышите о популярном шоу, таком как мультсериал на YouTube "Skibidi Toiliet", или о тревожной тенденции, такой как "lookmaxxing", которая может продвигать потенциально опасные методы ухода за телом.

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Влиятельные лица могут играть огромную роль в жизни подростков. Доктор Митч Принштейн, соавтор рекомендаций и главный научный сотрудник APA, призывает родителей внимательно следить за тем, на кого они подписываются. Это может быть так же просто, как записать имена влиятельных лиц, которые им нравятся.

3. определите твердые границы.

Не рекомендуют ограничивать просмотр видео определенным количеством минут или часов ежедневно. Вместо этого важно искать признаки рассеянного поведения, одиночества и чрезмерного просмотра, которые могут мешать сну подростка, среди других негативных последствий.

Вмешательство не должно быть экстремальным, чтобы оправдать создание новых границ. Например, если просмотр видео мешает подростку выполнять свои обязанности, это достаточная причина, чтобы уменьшить его доступ к контенту и устройствам.

Родители также должны помнить, что подростки подвергаются воздействию рекламы на платформах для просмотра видео, где они могут видеть продукты, которые им не подходят или небезопасны. Точно так же рост количества контента, созданного искусственным интеллектом, может направить подростков к вредоносному видеоконтенту способами, которые родители могут не понимать, особенно если они смотрят откровенно поддельные видеоролики.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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