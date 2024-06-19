Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность

Растущая зависимость от гаджетов вызывает серьезную озабоченность у родителей и специалистов. Родители часто сталкиваются с необходимостью установления ограничений на использование смартфонов и реакцией детей на такие меры.

О комплексе действий, которые помогут родителям решить проблему с зависимостью от смартфонов рассказала психология Оксана Гомель в комментарии УНН.

Мы не можем определить универсальное время, ведь каждый ребенок по разному проводит время в смартфоне. Если она тратит это только на развлечения - такое поведение нужно регламентировать, но это больше индивидуальная история - говорит психолог.

Она рассказывает, что все больше современных родителей предоставляют своему ребенку доступ к смартфону до трех часов, а как ребенок потратит это время – это его выбор.

"На мой взгляд, трех часов более чем достаточно, но это уже выбор родителей и их индивидуальное видение", – говорит Гомель.

Психология объясняет, что из-за постоянного пребывания в гаджетах ребенок не развивает свои социальные навыки, навыки самоорганизации и саморазвития. Именно это становится проблемой современных детей также и различные подходы родителей влияют на зависимость от смартфона.

Из-за занятости родителей, им проще дать ребенку доступ к "развлечениям", чем уделять ему внимание и развлекать его самостоятельно. Поэтому, здесь определенный замкнутый круг, такой сейчас мир и ты от него никуда не убежишь. Вы не можете ребенку вообще запретить пользоваться гаджетами и кричать, что от этого нужно отказаться – это не правильно. К этому нужно адаптироваться, чтобы дети понимали, что телефон-это лишь дополнительное развлечение - добавила она.

Гомель говорит, что родителям нужно самостоятельно найти этот баланс, ведь родители лучше понимают, как ее воспитывать детей, а если возникают вопросы, то нужно обратиться к специалисту.

Конечно, есть ситуации, когда родители не хотят видеть, что у их детей есть зависимость от смартфонов. Если они закрывали на это глаза, а потом решили, что будут контролировать своего ребенка – это заканчивается истериками. Поэтому, в подростковом возрасте попытки исправить эту зависимость, это то же самое что ее лечить, потому что начинать надо было еще в младшей школе - отмечает психолог.

По ее словам, если вы замечаете, что что-то "пропустили" в младшей школе, то начните делать это уже в средней и откорректируйте эту ситуацию.

Здесь нужно системное воспитание, а не "сегодня я на тебя покричу и заберу телефон, а завтра сама дам тебе его, чтобы ты не отвлекал меня, чтобы я отдохнула" - так это не работает - добавляет Оксана.

Психолог подчеркивает, что детям нужно объяснять, почему у нее забирают телефон, с какой целью и какие последствия будет иметь долговременное использование гаджетов.

Волшебной палочки - не существует, но должна быть системность, давайте исходить из этого. Главный принцип-это личный пример. Это не будет означать, что ребенок будет делать все как вы, но если вы целый день в смартфоне, а ребенку запрещает то это делать, то возникнет вопрос, почему вам можно, а ему нет - говорит она.

Гомель Оксана рекомендует, загрузить ребенку в гаджета обучающие игры и конечно же, установить родительский контроль на сайты, которые могут нанести психологический вред.

Мы не просто запрещаем гаджеты, а даем варианты чем заменить его-книжка, настольные игры, приглашать в гости друзей или какая-то совместная деятельность с родителями станет альтернативой - завершила она.

Напомним

Губернатор Калифорнии в США Кевин Ньюсом объявил во вторник, что хочет ограничить использование смартфонов учащимися в течение учебного дня, сославшись на риски для психического здоровья, связанные с социальными сетями.