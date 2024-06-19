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Психолог про дитячу залежність від смартфонів: чарівної палички не існує, але має бути системність

Київ • УНН

 • 107891 перегляди

Психологиня Оксана Гомель радить батькам знайти для дітей баланс щодо часу на користування смартфонами. Фахівець пояснює, що послідовність і встановлення обмежень з поясненнями можуть допомогти впоратися із залежністю дітей від смартфонів.

Психолог про дитячу залежність від смартфонів: чарівної палички не існує, але має бути системність

Зростаюча залежність від гаджетів викликає серйозне занепокоєння серед батьків і спеціалістів. Батьки часто зіштовхуються з необхідністю встановлення обмежень на використання смартфонів та реакцією дітей на такі заходи.

Про комплекс дій, які допоможуть батькам вирішити проблему з залежністю від смартфонів розповіла психологиня Оксана Гомель у коментарі УНН.

Ми не можемо визначити універсальний час, адже кожна дитина по різному проводить час у смартфоні. Якщо вона витрачає це лише на розваги – таку поведінку потрібно регламентувати, але це більше індивідуальна історія

- каже психологиня.

Вона розповідає, що все більше сучасних батьків надають своїй дитині доступ до смартфону до трьох годин, а як дитина витратить цей час – це її вибір.

"На мою думку, три години – це більше ніж достатньо, але це вже вибір батьків та їх індивідуальне бачення", - каже Гомель.

Психологиня пояснює, що через постійне перебування у гаджетах дитина не розвиває свої соціальні навички, навички самоорганізації та саморозваги. Саме це стає проблемою сучасних дітей також і різні підходи батьків впливають на залежність від смартфону.

Через зайнятість батьків, їм простіше дати дитині доступ до "розваг", ніж приділяти їй увагу та розважати її самостійно. Тому, тут певне замкнуте коло, такий зараз світ і ти від нього нікуди не втечеш. Ви не можете дитині взагалі заборонити користуватись гаджетами і кричати, що від цього потрібно відмовитись – це не правильно. До цього потрібно адаптуватись, щоб діти розуміли, що телефон – це лише додаткова розвага

- додала вона.

Гомель каже, що батькам потрібно самостійно знайти цей баланс, адже батьки краще розуміють, як їм виховувати дітей, а якщо виникають питання, то потрібно звернутись до спеціаліста.

Звісно, є ситуації, коли батьки не хочуть бачити, що у їхніх дітей є залежність від смартфонів. Якщо вони закривали на це очі, а потім вирішили, що будуть контролювати свою дитину – це закінчується істериками. Тому, у підлітковому віці спроби виправити цю залежність, це те саме що її лікувати, бо починати треба було ще в молодшій школі

- зазначає психологиня.

За її словами, якщо ви помічаєте, що щось "пропустили" в молодшій школі, то почніть робити це вже в середній та відкорегуйте цю ситуацію.

Тут потрібне системне виховання, а не "сьогодні я на тебе покричу і заберу телефон, а завтра сама дам тобі його, аби ти не відволікав мене, щоб я відпочила" – так це не працює

- додає пані Оксана.

Психологиня наголошує, що дітям потрібно пояснювати, чому у неї забирають телефон, з якою метою та які наслідки матиме довготривале використання гаджетів.

Чарівної палички – не існує,але повинна бути системність, давайте виходити з цього. Головний принцип – це особистий приклад. Це не означатиме, що дитина буде робити все як ви, але якщо ви цілий день в смартфоні, а дитині забороняєте це робити, то виникне питання, чому вам можна, а їй ні

- каже вона.

Гомель Оксана рекомендує, завантажити дитині в гаджета навчальні ігри та звісно ж, встановити батьківський контроль на сайти, які можуть нанести психологічну шкоду.

Ми не просто забороняємо гаджети, а даємо варіанти чим замінити його – книжка, настільні ігри, запрошувати в гості друзів чи якась спільна діяльність з батьками стане альтернативою

- завершила вона.

Нагадаємо

Губернатор штату Каліфорнія у США Гевін Ньюсом оголосив у вівторок, що хоче обмежити використання учнями смартфонів протягом навчального дня, посилаючись на ризики для психічного здоров'я, пов'язані із соціальними мережами.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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