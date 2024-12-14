Норвегия продолжит обучение украинских пилотов F-16 в Португалии в 2025 году

Норвегия планирует продолжить подготовку украинских пилотов и технического состава на истребителях F-16 в Португалии. Об этом сообщает Regjeringen, передает УНН.

Детали

Правительство страны уже выделило финансирование для этого учебного процесса, который продлится и в 2025 году.

Деятельность в рамках обучения начнется после завершения программ подготовки в Дании в конце этого года. С нового года Норвегия будет предоставлять инструкторов и необходимую поддержку для обучения украинских пилотов и наземного персонала в Португалии.

Норвегия активно сотрудничает с международной Коалицией противовоздушной обороны и помогает украинским военным путем передачи самолетов, инструкторов и технической поддержки. Среди ключевых участников есть также компания Kongsberg Aviation Maintenance Services, которая способствует технической подготовке.

Норвегия в 2025 году увеличит поддержку Украины до 3,2 млрд долларов