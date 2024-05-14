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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночные заморозки и дожди на юге днем: прогноз на сегодня

Ночные заморозки и дожди на юге днем: прогноз на сегодня

Киев  •  УНН

14 мая 2024, 05:26  •  8432 просмотра

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На большей части территории Украины 14 мая без осадков, лишь в южных областях умеренные кратковременные дожди; температура ночью от заморозков до 10° тепла, днем 11-22° тепла.

На большей части территории Украины 14 мая без осадков, лишь в южных областях умеренные кратковременные дожди; температура ночью местами заморозки, днем 11-22° тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в южной части, в Кировоградской и Днепропетровской областях умеренные кратковременные дожди (ночью в Запорожской области местами значительный дождь); на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, в южной части 5-10° тепла; днем в Украине 11-16°, на Закарпатье 17-22°; в Карпатах ночью около 0°, днем 7-12° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 11-16° тепла,  в Киеве  ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
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