Нічні заморозки і дощі на півдні вдень: прогноз на сьогодні
Київ • УНН
На більшій частині території України 14 травня без опадів, лише у південних областях помірні короткочасні дощі; температура вночі від заморозків до 10° тепла, удень 11-22° тепла.
На більшій частині території України 14 травня без опадів, лише у південних областях помірні короткочасні дощі; температура вночі місцями заморозки, удень 11-22° тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у південній частині, на Кіровоградщині та Дніпропетровщині помірні короткочасні дощі (вночі у Запорізькій області місцями значний дощ); на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у південній частині 5-10° тепла; вдень в Україні 11-16°, на Закарпатті 17-22°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 11-16° тепла, у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.