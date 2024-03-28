Ночная атака "шахедами" на Харьков: есть повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

Российские войска за прошедшие сутки совершили многочисленные атаки по всей Харьковской области, ночью атаковав Харьков ударными дронами типа Shahed, повредив в регионе гражданскую инфраструктуру, дома и детский сад, погибло двое гражданских лиц, в том числе ребенок, сообщил в четверг глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"00:15 осуществлен обстрел БПЛА "Шахед" Киевского района города Харьков. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры: ресторан, магазин, офисные помещения. В близлежащих жилых домах выбиты окна. Без пострадавших", - написал Синегубов в Telegram.

Также, по его словам, в 15:54 осуществлен вражеский авиаобстрел Шевченковского района Харькова. Выбиты окна в учебном заведении. Пострадал 1 человек, указал он. В результате авиаобстрела жилого массива повреждены два 5-этажных жилых дома, один 4-этажный жилой дом и 3 автомобиля. "Пострадали 19 человек, среди них 4 ребенка. Погиб 59-летний гражданский мужчина", - сообщил Прокудин.

В целом, отметил он, за минувшие сутки артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области: Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечья и др. Авиаударам подверглись н.п. Новоегоровка, Ивановка, Ветеринарное, Харьков, Синьковка, Кругляковка, Боровая. В частности:

▪️ 03:10 враг обстрелял КАБ село Боровая Изюмского района. Повреждены коммуникации и 5 частных домов. Без пострадавших.

▪️ 21:10 вражеский обстрел села Боровая Изюмского района. Повреждено двухэтажное здание детского сада, 3 многоквартирных дома и здание котельной. От полученных ранений погиб 12-летний подросток.

▪️ 14:35 в результате обстрела КАБ города Купянск повреждено общежитие и 4 многоквартирных дома. Без пострадавших.

▪️ 13:00 в результате сброса ВОГ в селе Двуречная поврежден частный дом. Пострадал 67-летний мужчина.

Кроме того, по его данным, 13:47 в селе Петровка Харьковского района на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался 47-летний мужчина, доставлен в больницу.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг наступательных действий не вел", - указал Синегубов.

Также глава ОВА сообщил, что на сегодня эвакуированы из двух громад Харьковской области 159 детей: из Ольховатской - 39; из Великобурлукской - 120.

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