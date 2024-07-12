В ночь на 12 июля на Киевщине работали силы противовоздушной обороны по вражеским ракетам и ударным дронам. Обошлось без пострадавших, попаданий в жилые и критические инфраструктурные объекты не было. Зафиксировано падение обломков в 3 районах на открытых местностях за пределами застройки. Об этом в пятницу сообщил в Facebook председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По словам Кравченко, тревога в области объявлялась трижды и продолжалась с вечера и почти всю ночь - всего более 7 часов. В воздушном пространстве были зафиксированы ракеты и ударные дроны.

В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в жилые и критические инфраструктурные объекты не зафиксировано. Пострадавших нет - написал Кравченко.

По его словам, сейчас оперативные группы фиксируют падение обломков в 3 районах на открытых местностях за пределами застройки.

11 из 19 дронов и все 5 ракет уничтожены над Украиной, остальные 8 беспилотников локационно потеряны - ВС ВСУ