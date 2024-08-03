Ночью российские войска атаковали Винницкую область беспилотниками, вызвав масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры. К ликвидации пожара привлекалось 64 спасателя, 23 единицы техники и два пожарных поезда, сообщили в субботу в ГСЧС Украины и показали последствия, пишет УНН.

Детали

"Винницкая область: ночью враг атаковал область беспилотниками. В результате попадания, возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры. К счастью, никто из работников предприятия и гражданское население не пострадали", - сообщили в ГСГС.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 64 человека личного состава и 23 единицы техники. Для обеспечения бесперебойной подачи воды задействовалось два пожарных поезда от "Укрзализныци", указали в ГСЧС.

В Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры