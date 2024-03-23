Ночная атака дронами на Харьков: травмированы четыре человека, в прокуратуре показали последствия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
kharkivХарьков
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

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Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  123623 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  145318 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  136614 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  229957 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126404 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137934 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
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20 марта 2024, 14:14  •  130201 просмотра

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Эксклюзив
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Ночная атака дронами на Харьков: травмированы четыре человека, в прокуратуре показали последствия

Четыре человека получили ранения в результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков. Частично разрушено трехэтажное коммунальное учреждение

Война •   •  12774 просмотра
Ночная атака дронами на Харьков: травмированы четыре человека, в прокуратуре показали последствия

Белый дом о массированной атаке рф: путин использует каждую свободную минуту, пока конгресс США отказывается действовать

Путин использует каждую свободную минуту, пока Конгресс США отказывается утвердить дополнительную помощь Украине, считает советник Белого дома Джон Кирби.

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Белый дом о массированной атаке рф: путин использует каждую свободную минуту, пока конгресс США отказывается действовать

Вражеский обстрел Змиевки на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших

Женщина 1960 года рождения получила ранения и была госпитализирована после российского обстрела села Змиевка в Херсонской области. Накануне от атаки рф на село погиб 57-летний мужчина.

Война •   •  14685 просмотра
Вражеский обстрел Змиевки на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших

Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 83 погибших, 121 пострадавших, стрелков объявили в розыск

Стрельба в торговом центре под москвой привела к гибели 83 человек, 121 ранен; четверо граждан Таджикистана были идентифицированы как стрелки, двое из них задержаны.

Новости Мира •   •  15340 просмотра
Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 83 погибших, 121 пострадавших, стрелков объявили в розыск

Харьков ночью подвергся вражеской атаке "шахедов", в области вернули свет для более 440 тыс. потребителей

Ночью Харьков подвергся вражеской атаке беспилотников, один человек пострадал. Электроснабжение было восстановлено для более 440 000 потребителей в городе и области после российской атаки 22 марта.

Общество •   •  18022 просмотра
Харьков ночью подвергся вражеской атаке "шахедов", в области вернули свет для более 440 тыс. потребителей

На Полтавщине ночью сбили девять вражеских БпЛА

Девять вражеских беспилотников были сбиты за ночь в Полтавской области, без жертв и разрушений.

Общество •   •  20376 просмотра
На Полтавщине ночью сбили девять вражеских БпЛА

россияне за сутки убили одного жителя Донетчины, еще двоих ранили

Один местный житель погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области за прошедшие сутки.

Общество •   •  19858 просмотра
россияне за сутки убили одного жителя Донетчины, еще двоих ранили

Экстренные отключения света на Днепропетровщине отменены - ДТЭК

Энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для всех 413 000 семей Днепропетровской области, пострадавших от массированных обстрелов врага, отменив аварийные отключения электроэнергии в регионе.

Общество •   •  21422 просмотра
Экстренные отключения света на Днепропетровщине отменены - ДТЭК

В Харькове во время повторного обстрела пострадали спасатель и полицейский

Спасатель и полицейский получили ранения в Харькове в результате повторных вражеских обстрелов во время ликвидации пожара, вызванного первым ударом беспилотника.

Общество •   •  23794 просмотра
В Харькове во время повторного обстрела пострадали спасатель и полицейский

На Херсонщине за сутки погиб один человек, трое раненых

Один человек погиб и трое получили ранения в результате российского обстрела 20 населенных пунктов в Херсонской области за минувшую ночь, повреждены здания и инфраструктура.

Общество •   •  22168 просмотра
На Херсонщине за сутки погиб один человек, трое раненых