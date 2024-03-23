Ночная атака дронами на Харьков: травмированы четыре человека, в прокуратуре показали последствия

В результате российской атаки беспилотниками по Харькову в ночь на 23 марта травмированы четыре человека. Частично разрушено трехэтажное коммунальное учреждение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

Как сообщается, ночью 23 марта вооруженные силы рф атаковали беспилотниками Основянский район Харькова. Частично разрушено трехэтажное коммунальное учреждение. Произошел пожар на площади 150 кв.м.

Когда на место прибыли спасатели и полицейские, враг нанес повторный удар. Ранены двое работников ГСЧС и один Нацполиции. Получил ранения 18-летний парень - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что ударной волной выбило стекла и окна в соседних жилых домах.

Всего правоохранители изъяли обломки трех БПЛА.

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

В городе и области восстановили электроснабжение для более 440 тыс. потребителей после масштабного удара армии рф в ночь на 22 марта.