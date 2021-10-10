Немецкая бригада арбитров получила назначение на игру Украина - Босния и Герцеговина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На матче отборочного турнира ЧМ-2022 Украина - Босния и Герцеговина, который состоится 12 октября во Львове на стадионе "Арена Львов" будет работать немецкая судейская бригада во главе с Феликсом Цваером, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Цваеру на линиях ему будут помогать Марко Ахмюллер и Кристиан Дитц. Четвертый арбитр - Свен Яблонский. Арбитр ВАА - Бастиан Данкерт, ассистент арбитра ВАА - Ян Зейдель.
Стоит отметить, что Босния и Герцеговина преследует Украины в борьбе за вторую строчку группы D - команда Петракова 8 очков, а боснийцы отстают на два балла и имеют игру в запасе.
Что предшествовало этому
Команда Петракова обыграла Финляндию (2: 1) и закрепилась на втором месте отборочной группы D.