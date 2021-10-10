Німецька бригада арбітрів отримала призначення на гру Україна — Боснія і Герцеговина

Деталі

Цваєру на лініях йому допомагатимуть Марко Ахмюллер та Крістіан Дітц. Четвертий арбітр — Свен Яблонський. Арбітр ВАА — Бастіан Данкерт, асистент арбітра ВАА — Ян Зейдель.

Варто зазначити, що Боснія та Герцеговина переслідує Україну у боротьбі за другий рядок групи D — команда Петракова має 8 очок, а боснійці відстають на два бали та мають гру в запасі.

Що передувало цьому

Команда Петракова обіграла Фінляндію (2:1) і закріпилася на другому місці відбіркової групи D.