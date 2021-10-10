Німецька бригада арбітрів отримала призначення на гру Україна — Боснія і Герцеговина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На матчі відбірного турніру ЧС-2022 Україна — Боснія і Герцеговина, який відбудеться 12 жовтня у Львові на стадіоні “Арена Львів”, працюватиме німецька суддівська бригада на чолі з Феліксом Цваєром, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
Цваєру на лініях йому допомагатимуть Марко Ахмюллер та Крістіан Дітц. Четвертий арбітр — Свен Яблонський. Арбітр ВАА — Бастіан Данкерт, асистент арбітра ВАА — Ян Зейдель.
Варто зазначити, що Боснія та Герцеговина переслідує Україну у боротьбі за другий рядок групи D — команда Петракова має 8 очок, а боснійці відстають на два бали та мають гру в запасі.
Що передувало цьому
Команда Петракова обіграла Фінляндію (2:1) і закріпилася на другому місці відбіркової групи D.