Никополь и район с вечера враг атаковал дроном и из артиллерии, ранена пожилая женщина - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dneprДнепр
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  118090 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  119626 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  171451 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  162935 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  154373 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215641 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181178 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176910 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172905 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140491 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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21 марта 2024, 11:56  •  401659 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  492807 просмотра

Никополь и район с вечера враг атаковал дроном и из артиллерии, ранена пожилая женщина - ОВА

Российские войска атаковали несколько районов Днепропетровской области, используя беспилотник-камикадзе, тяжелую артиллерию и артиллерийские обстрелы, повредив дома, инфраструктуру и ранив 91-летнюю женщину.

Война •   •  11185 просмотра
Никополь и район с вечера враг атаковал дроном и из артиллерии, ранена пожилая женщина - ОВА

Харьков ночью армия рф атаковала дронами, есть повреждения в здании с предприятием - ОВА

Накануне Харьковская область подверглась многочисленным атакам, включая удар БПЛА по городу Харьков, артиллерийские и минометные обстрелы около 15 населенных пунктов, а также авиаудары по нескольким районам, таким как Дергачи, Волчанск и Волчанские Хутора, что привело к пострадавшим, материальному ущербу и одной гибели.

Война •   •  11118 просмотра
Харьков ночью армия рф атаковала дронами, есть повреждения в здании с предприятием - ОВА

россияне сбросили КАБы на Белополье в Сумской области: повредили детский центр и жилые дома

Российские оккупанты нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре в Белополье Сумской области, повредив детский центр и около 20 домов, хотя о жертвах не сообщается.

Война •   •  11394 просмотра
россияне сбросили КАБы на Белополье в Сумской области: повредили детский центр и жилые дома

На Николаевщине сбиты 3 российских дрона, без пострадавших

В Николаевской области уничтожены три вражеских БпЛА.

Война •   •  12378 просмотра
На Николаевщине сбиты 3 российских дрона, без пострадавших

российские войска понесли потери: За сутки погибло 770 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 770 военнослужащих.

Война •   •  15394 просмотра
российские войска понесли потери: За сутки погибло 770 военнослужащих

Украинская ПВО уничтожила все 12 вражеских БпЛА

Все 12 атакующих БпЛА "Shahed" были сбиты мобильными огневыми группами Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  15748 просмотра
Украинская ПВО уничтожила все 12 вражеских БпЛА

Сегодня День Национальной гвардии Украины: роль нацгвардейцев в отражении российской агрессии

Формирование Нацгвардии Украины началось в 1991 году. В 1999 году Нацгвардия перешла в подчинение Минобороны Украины, однако уже в следующем году была полностью расформирована. Возрождение Национальной гвардии произошло весной 2014 года

Общество •   •  16410 просмотра
Сегодня День Национальной гвардии Украины: роль нацгвардейцев в отражении российской агрессии

380 вражеских ударов нанесла рф по 8 населенным пунктам в Запорожской области

Вражеские войска нанесли 380 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, в том числе 4 авиаудара, 97 ударов с беспилотников, 3 удара из РСЗО и 276 артиллерийских ударов, разрушив жилые дома и инфраструктуру.

Война •   •  15297 просмотра
380 вражеских ударов нанесла рф по 8 населенным пунктам в Запорожской области

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 59 авиационных атак, 106 залповых обстрелов

рф нанесла 4 ракетных, 59 авиационных ударов и 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  18243 просмотра
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 59 авиационных атак, 106 залповых обстрелов

Украина - Исландия: где смотреть решающий матч отбора на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

Сегодня, 26 марта, сборная Украины сыграет решающий матч отбора на чемпионат Европы по футболу, который летом этого года состоится в Германии. Соперником наших футболистов будет сборная Исландии

спорт •   •  15217 просмотра
Украина - Исландия: где смотреть решающий матч отбора на Евро-2024, кто фаворит букмекеров