Никополь и район с вечера враг атаковал дроном и из артиллерии, ранена пожилая женщина - ОВА

Российские войска с вечера атаковали несколько громад Днепропетровской области, используя дрон-камикадзе и артиллерию, повредив дома, инфраструктуру и ранив 91-летнюю женщину, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"Вечером оккупанты направили дрон-камикадзе на Марганецкую громаду, что на Никопольщине. Позже - ударили по Червоногригорьевской. Применили тяжелую артиллерию", - написал Лысак в Telegram.

"Уже на утро под вражеским артобстрелом дважды оказывался Никополь. Возник пожар", - добавил он.

По его словам, повреждены 9 частных домов, газопровод и линия электропередач.

"Пострадала 91-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно", - указал Лысак.

На других территориях Днепропетровской области, по его словам, - без обстрелов.

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