Нидерланды запретят судам внутреннего плавания выбрасывать токсичные пары
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Нидерланды запретят судам внутреннего плавания выбрасывать токсичные пары. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов Марк Харбер заявил, что с июля 2024 года Нидерланды запрещают судам внутреннего плавания сбрасывать токсичные пары.
Запрет будет распространяться на семь типов веществ, включая канцерогенный бензол, бензин и смеси нефти и бензола.
Страны вдоль реки Рейн в 2017 году договорились совместно ввести такой запрет. Нидерланды, Бельгия и Люксембург ратифицировали конвенцию, а Германия и Франция – нет.
Ранее в этом году голландские исследователи из Университета Эразма Роттердамского пришли к выводу, что Нидерланды не должны ждать и даже "обязаны регулировать плавучую дегазацию для защиты права на жизнь и уважения частной и семейной жизни своих жителей, как это гарантирует Европейская конвенция о правах человека".
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