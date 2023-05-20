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Нидерланды запретят судам внутреннего плавания выбрасывать токсичные пары

Нидерланды запретят судам внутреннего плавания выбрасывать токсичные пары

Киев • УНН

 • 724761 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Нидерланды запретят судам внутреннего плавания выбрасывать токсичные пары. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов Марк Харбер заявил, что с июля 2024 года Нидерланды запрещают судам внутреннего плавания сбрасывать токсичные пары.

Запрет будет распространяться на семь типов веществ, включая канцерогенный бензол, бензин и смеси нефти и бензола.

Страны вдоль реки Рейн в 2017 году договорились совместно ввести такой запрет. Нидерланды, Бельгия и Люксембург ратифицировали конвенцию, а Германия и Франция – нет.

Ранее в этом году голландские исследователи из Университета Эразма Роттердамского пришли к выводу, что Нидерланды не должны ждать и даже "обязаны регулировать плавучую дегазацию для защиты права на жизнь и уважения частной и семейной жизни своих жителей, как это гарантирует Европейская конвенция о правах человека". 

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