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Нідерланди заборонять суднам внутрішнього плавання викидати токсичні пари

Нідерланди заборонять суднам внутрішнього плавання викидати токсичні пари

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Нідерланди заборонять суднам внутрішнього плавання викидати токсичні пари. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Міністр інфраструктури та водного господарства Нідерландів Марк Харбер заявив, що з липня 2024 року Нідерланди забороняють суднам внутрішнього плавання скидати токсичні пари.

Заборона поширюватиметься на сім типів речовин, включаючи канцерогенний бензол, бензин і суміші нафти та бензолу.

Країни вздовж річки Рейн у 2017 році домовилися спільно запровадити таку заборону. Нідерланди, Бельгія та Люксембург ратифікували конвенцію, а Німеччина та Франція – ні.

Раніше цього року голландські дослідники з Університету Еразма Роттердамського прийшли до висновку, що Нідерланди не повинні чекати і навіть "зобов'язані регулювати плавучу дегазацію для захисту права на життя та поваги до приватного та сімейного життя своїх мешканців, як це гарантує Європейська конвенція про права людини". 

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