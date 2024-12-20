Нидерланды обсудили с Украиной планы предоставления ПВО, артиллерии и поддержки ОПК
Киев • УНН
Минобороны Украины и Нидерландов обсудили приоритеты военной помощи на 2025 год, включая ПВО, артиллерию и поддержку ОПК. Нидерланды также планируют инвестировать 400 млн евро в производство БПЛА.
Министерство обороны Украины обсудило с делегацией Нидерландов приоритеты военной помощи на следующий год, в частности поставки систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и другого оборудования.
Об этом пишет УНН с ссылкой на Минобороны.
Представители Минобороны и ВСУ во время встречи с делегацией Министерства обороны Нидерландов озвучили ключевые потребности украинского войска и оборонной промышленности на следующий год. Украинская делегация поблагодарила Нидерланды за предоставленные самолеты F-16, которые успешно выполняют боевые задачи, в частности сбив 12 вражеских ракет во время последней массированной атаки.
Генерал Александр Клочко подчеркнул важность дополнительных запасных частей к этим самолетам для повышения их боевой эффективности.Нидерланды сообщили о планах предоставления военной помощи Украине на 2025 год, включая ПВО/ПРО, танки, артиллерию и оборудование для разминирования.
Также обсуждались приоритеты работы в рамках Коалиции дронов, а также инвестиции на сумму 400 млн евро в производство БПЛА. Украина отметила важность поддержки Нидерландов в развитии украинского оборонного промышленного комплекса и необходимость инвестиций партнеров для реализации планов на 2025 год.
В свою очередь, директор проектного департамента по поддержке Украины Минобороны Королевства Нидерланды генерал-майор Арно Сталльманн поблагодарил Украину за опыт использования технологий на поле боя, что позволяет Нидерландам совершенствовать свои изделия для нужд фронта.
Он добавил, что Нидерланды продолжат оказывать поддержку Украине, входя в топ-5 стран-партнеров, и готовы помочь столько, сколько потребуется.
Ранее
Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил о выделении Украине дополнительной помощи в размере 22 млн евро на развитие киберустойчивости и систем противовоздушной обороны.