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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нидерланды обсудили с Украиной планы предоставления ПВО, артиллерии и поддержки ОПК

Нидерланды обсудили с Украиной планы предоставления ПВО, артиллерии и поддержки ОПК

Киев  •  УНН

 • 1301 просмотра

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Минобороны Украины и Нидерландов обсудили приоритеты военной помощи на 2025 год, включая ПВО, артиллерию и поддержку ОПК. Нидерланды также планируют инвестировать 400 млн евро в производство БПЛА.

Министерство обороны Украины обсудило с делегацией Нидерландов приоритеты военной помощи на следующий год, в частности поставки систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и другого оборудования.

Об этом пишет УНН с ссылкой на Минобороны. 

Детали

Представители Минобороны и ВСУ во время встречи с делегацией Министерства обороны Нидерландов озвучили ключевые потребности украинского войска и оборонной промышленности на следующий год. Украинская делегация поблагодарила Нидерланды за предоставленные самолеты F-16, которые успешно выполняют боевые задачи, в частности сбив 12 вражеских ракет во время последней массированной атаки.

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Генерал Александр Клочко подчеркнул важность дополнительных запасных частей к этим самолетам для повышения их боевой эффективности.Нидерланды сообщили о планах предоставления военной помощи Украине на 2025 год, включая ПВО/ПРО, танки, артиллерию и оборудование для разминирования.

Также обсуждались приоритеты работы в рамках Коалиции дронов, а также инвестиции на сумму 400 млн евро в производство БПЛА. Украина отметила важность поддержки Нидерландов в развитии украинского оборонного промышленного комплекса и необходимость инвестиций партнеров для реализации планов на 2025 год.

В свою очередь, директор проектного департамента по поддержке Украины Минобороны Королевства Нидерланды генерал-майор Арно Сталльманн поблагодарил Украину за опыт использования технологий на поле боя, что позволяет Нидерландам совершенствовать свои изделия для нужд фронта.

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Он добавил, что Нидерланды продолжат оказывать поддержку Украине, входя в топ-5 стран-партнеров, и готовы помочь столько, сколько потребуется.

Ранее

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил о выделении Украине дополнительной помощи в размере 22 млн евро на развитие киберустойчивости и систем противовоздушной обороны. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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