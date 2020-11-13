Ночная перестрелка в Киеве: раненого полицейского прооперировали

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Патрульного полицейского Виталия Тафийчука, получившего ранения во время преследования преступников, успешно прооперировали. Об этом сообщили в пресс-служба патрульной полиции Украины, передает УНН.

"Нашего патрульного Виталия Тафийчука, который получил три огнестрельных ранения при задержании сегодня ночью, - прооперировали", - говорится в сообщении.

Сообщается, что две пули преступника попали в ногу, а одна в плечо. Сейчас на ноге установили аппарат, который способствует связыванию и сращиванию костей.

"Сейчас Виталия перевели в реанимацию. Состояние стабильное", - подытожили правоохранители.

Напомним, что в ночь на пятницу, 13 ноября, в столице патрульные полицейские остановили автомобиль, пассажиры которого после этого бежали, во время преследования трижды выстрелили в патрульного.

Инспекторы задержали троих беглецов неподалеку от места остановки автомобиля. У одного из них обнаружили предмет, похожий на пистолет, и гранаты. По данному факту возбуждено производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

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