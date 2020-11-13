Нічна перестрілка у Києві: відкрито провадження

Нагадаємо, що у Святошинському районі працівники патрульної поліції зупинили підозрілий автомобіль, з якого вибігли пасажири і один з них почав стріляти та влучив у поліцейського.

"Не дивлячись на поранення, поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю у відповідь та разом з напарником затримали трьох чоловіків, дані яких наразі встановлюються. У одного із пасажирів, який відкрив вогонь на ураження поліцейського при собі була граната РГД-5 із запалом до неї, пістолет Макарова та набої, які вилучили для подальшого направлення на експертизу. Також у сумці одного із учасників інциденту правоохоронці виявили комплект професійних відмичок та дистанційні рації", - йдеться у повідомленні.

Наразі 30-річного патрульного з вогнепальними пораненнями ноги госпіталізували до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує.

Повідомляється, що на місці працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини події, відомості про яку внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 ("Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця") та статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що у ніч на п'ятницю, 13 листопада, у столиці патрульні поліцейські зупинили автомобіль, пасажири якого після цього почали втікати, під час переслідування тричі вистрілили у патрульного.