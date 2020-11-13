Нічна перестрілка у Києві: пораненого поліцейського прооперували

"Нашого патрульного Віталія Тафійчука, який отримав три вогнепальні поранення під час затримання сьогодні вночі,- прооперовано", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що дві кулі злочинця влучили у ногу, а одна у плече. Наразі на нозі встановили апарат, який сприяє скріпленню та зрощенню кісток.

"Зараз Віталія переведено до реанімації. Стан стабільний", - підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, що у ніч на п'ятницю, 13 листопада, у столиці патрульні поліцейські зупинили автомобіль, пасажири якого після цього почали втікати, під час переслідування тричі вистрілили у патрульного.

Інспектори затримали трьох утікачів неподалік місця зупинки автомобіля. У одного з них виявили предмет, схожий на пістолет, та гранати. За даним фактом відкрито провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.