Нічна перестрілка у Києві: пораненого поліцейського прооперували
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Патрульного поліцейського Віталія Тафійчука, який отримав поранення під час переслідування злочинців, успішно прооперували. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції України, передає УНН.
"Нашого патрульного Віталія Тафійчука, який отримав три вогнепальні поранення під час затримання сьогодні вночі,- прооперовано", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що дві кулі злочинця влучили у ногу, а одна у плече. Наразі на нозі встановили апарат, який сприяє скріпленню та зрощенню кісток.
"Зараз Віталія переведено до реанімації. Стан стабільний", - підсумували правоохоронці.
Нагадаємо, що у ніч на п'ятницю, 13 листопада, у столиці патрульні поліцейські зупинили автомобіль, пасажири якого після цього почали втікати, під час переслідування тричі вистрілили у патрульного.
Інспектори затримали трьох утікачів неподалік місця зупинки автомобіля. У одного з них виявили предмет, схожий на пістолет, та гранати. За даним фактом відкрито провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.