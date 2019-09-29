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Нейросеть научили в реальном времени преобразовывать рисунки в фотографии

Киев • УНН

 • 202082 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Американские и британские разработчики создали приложение, в котором пользователь может сделать рисунок и сразу же получить изображение, созданное нейросетью на его основе. Алгоритм состоит из двух частей, одна из которых дорисовывает рисунок, а вторая превращает дорисованную картинку в фотографию. Разработка будет представлена на конференции ICCV 2019. Об этом сообщает УНН опираясь на статью об этой технологии, которая была опубликована на arXiv.org, а также на научно-популярный портал N+1.

Нейросеть научили в реальном времени преобразовывать рисунки в фотографии

“На протяжении последних лет разработчики создали множество алгоритмов для генерации изображений, которые порой сложно отличить от реальных фотографий. К примеру, заметных результатов достигли разработчики из NVIDIA, научившие нейросети синтезировать фотографии несуществующих людей, а также реалистичные видеоролики. Позже разработчики стали создавать доступные обычным пользователям программы, в которых т превратить простой набросок или цветной рисунок в фотореалистичное изображение. Однако эти программы работают либо не в реальном времени, либо требуют от пользователя самостоятельно рисовать полный набросок”, — говорится в сообщении портала.

Разработчики под руководством Эли Шехтман (Eli Shechtman) из Adobe Research создали приложение, которое в реальном времени самостоятельно дорисовывает набросок и превращает его в синтезированную фотографию. Приложение состоит из двух окон и вспомогательных кнопок. В первом окне пользователь рисует набросок, а во втором видит созданное нейросетями изображение. Для начала пользователь выбирает класс объекта, к примеру, ананас, и алгоритм сразу же выдает типичный для него набросок. После начала рисования нейросеть постоянно обновляет набросок, дополняя часть, нарисованную пользователем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создан нейросеть, которая позволяет смешивать все живые существа и объекты в одно изображение

Авторы разбили проблему на две части и использовали для ее решения связку из двух генеративно-состязательных нейросетей. На первом этапе алгоритм, обученный на набросках определенного класса, получает первоначальный набросок пользователя и дорисовывает его до полного. На втором этапе на основе дорисованного наброска формируется реалистичное изображение.

Разработчики создали собственную базу для обучения нейросетей, состоящий из фотографий и набросков объектов десяти типов. Наброски создавались автоматически на основе краев объектов на фотографиях. В своей работе авторы протестировали две схемы, и создали не только десять отдельных нейросетевых моделей для каждого класса, но и многоклассовый генератор, который создает разные изображения в зависимости от условного вектора.

Как отмечают в издании, интересным является то, что существует и обратная проект, который превращает фотографии в эскизы.

“В прошлом году австралийский инженер создал картонную камеру, которая после нажатия кнопки снимает фотографию, преобразует ее в набросок, а затем сразу же печатает на встроенном термопринтере”, — резюмирует портал.

Напомним, искусственный интеллект научился создавать портреты несуществующих людей в полный рост.

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