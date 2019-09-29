Нейромережу навчили в реальному часі перетворювати малюнки в фотографії

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Американські та британські розробники створили додаток, в якому користувач може зробити малюнок і відразу ж отримати зображення, створене нейромережею на його основі. Алгоритм складається з двох частин, одна з яких домальовує малюнок, а друга перетворює домальовану картинку в фотографію. Розробка буде представлена на конференції ICCV 2019. Про це повідомляє УНН спираючись на статтю про цю технологію, що була опублікована на arXiv.org, а також на науково-популярний портал N+1.