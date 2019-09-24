Створено нейромережу, яка дозволяє змішувати усі живі істоти та об'єкти в одне зображення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Творці порталу Ganbreeder, який дозволяє змішувати безліч зображень, випустили оновлену версію сервісу Artbreeder. На відміну від попередньої версії тут користувач зможе створити власного персонажа пейзаж, чи будь-що інше, пише УНН.
На сайті зараз чотири розділи: “Загальне”, “Портрет”, “Альбом” і “Пейзаж”. Для того щоб приступити до роботи, знадобиться попередня реєстрація.
У розділі “Портрет”: користувач може вибрати декілька осіб з галереї та об’єднати їх. Усі зображення вже були раніше зроблені іншими користувачами сервісу, але не дивлячись на це — отримані результати виглядають досить натуралістично. Таким же чином влаштовані інші розділи: “Пейзаж” і “Альбом”, де, наприклад, можна створити власну обкладинку для музичного альбому.
А ось в розділі “Загальне” можна заміксувати абсолютно різні зображення: тварин, архітектуру, птахів, жуків, одяг, риб, їжу і так далі. Проте, варто зазначити, що перебуваючи у тестовому режимі — такі зображення виходять досить моторошними.
Варто нагадати, що штучний інтелект навчився створювати портрети неіснуючих людей в повний зріст.