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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 63507 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111934 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103763 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110702 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119881 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148396 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148748 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Создана нейросеть, которая позволяет смешивать все живые существа и объекты в одно изображение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Создатели портала Ganbreeder, который позволяет смешивать множество изображений, выпустили обновленную версию сервиса Artbreeder. В отличие от предыдущей версии здесь пользователь сможет создать собственного персонажа пейзаж, или что-либо другое, пишет УНН.

На сайте сейчас четыре раздела: “Общее”, “Портрет”, “Альбом” и “Пейзаж”. Для того чтобы приступить к работе, потребуется предварительная регистрация.

В разделе “Портрет”: пользователь может выбрать несколько человек из галереи и объединить их. Все изображения уже были ранее сделанные другими пользователями сервиса, но несмотря на это — полученные результаты выглядят весьма натуралистично. Таким же образом устроены другие разделы: “Пейзаж” и “Альбом”, где, например, можно создать собственную обложку для музыкального альбома.

А вот в разделе “Общее” можно замиксовать совершенно разные изображения: животных, архитектуру, птиц, жуков, одежда, рыб, еду и так далее. Однако, стоит отметить, что находясь в тестовом режиме — такие изображения получаются довольно жуткими.

Стоит напомнить, что искусственный интеллект научился создавать портреты несуществующих людей в полный рост.

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