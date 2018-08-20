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Nestlé наращивает объемы используемого пальмового масла - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestlé продолжает активно закупать пальмовое масло. Об этом сообщает международная информационная служба Швейцарской национальной теле- и радиокомпании (SRG SSR), передает УНН.

Nestlé наращивает объемы используемого пальмового масла - СМИ

"Согласно годовому отчету, представленному RSPO, в 2017 году компания закупила около 460 тыс. тонн. Это более чем в 15 раз превышает объемы, импортируемые Швейцарией, где базируется компания", - говорится в сообщении.

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Вместе с этим сообщается, что только 20% пальмового масла, используемого Nestlé, получило сертификат продукции, произведенной экологически ответственным способом. Речь идет о сертификате RSPO ("разработка и внедрение глобальных стандартов производства пальмового масла экологически чистыми методами" - ред.).

"Будучи одной из участниц RSPO, Nestlé должна стремиться к тому, чтобы получать всё пальмовое масло из сертифицированных RSPO экологически безопасных источников", - говорится в сообщении.

Но, несмотря на это, Nestlé по-прежнему использует много пальмового масла, пишут швейцарцы. Это происходит вопреки тому, что компания обязалась к 2020 году прекратить покупать масло, добытое не экологически чистыми методами - с помощью уничтожения лесов, подчеркивает издание.

Отметим, что Украина активно наращивает объемы импорта пальмового масла. Как правило, этот продукт, используется в молочной и кондитерской промышленности, отмечают эксперты. А рост показателей импорта «пальмы» может свидетельствовать об увеличении доли фальсификата молочной продукции на отечественном рынке, считают специалисты.

ВРУ недавно приняла законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания. Документ пока был проголосован только в первом чтении.

По словам депутата Сергея Тригубенко, принятие законопроекта в целом может спровоцировать подорожание конечных продуктов питания (масла, сыра, сметаны), однако это и логично, ведь «пальмой» заменяют сегодня натуральные животные жиры, чего категорически допускать нельзя».

Напомним, что в ЕБА поддержали запрет на использования пальмового масла в молочных продуктах.

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