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Nestlé нарощує обсяги використання пальмової олії - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Найбільший в світі виробник продуктів харчування Nestlé продовжує активно закуповувати пальмову олію. Про це повідомляє міжнародна інформаційна служба Швейцарської національної теле- і радіокомпанії (SRG SSR), передає УНН.

Nestlé нарощує обсяги використання пальмової олії - ЗМІ

“Відповідно до річного звіту, представленого RSPO, в 2017 році компанія закупила близько 460 тис. тонн. Це більш ніж в 15 разів перевищує обсяги, імпортовані Швейцарією, де базується компанія”, — йдеться в повідомленні.

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Разом з цим повідомляється, що тільки 20% пальмової олії, яка використовується Nestlé, отримало сертифікат продукції, виробленої екологічно відповідальним способом. Йдеться про сертифікат RSPO (“Розробка та впровадження глобальних стандартів виробництва пальмового масла екологічно чистими методами”).

“Будучи однією з учасниць RSPO, Nestlé повинна прагнути до того, щоб отримувати всю пальмову олію із сертифікованих RSPO екологічно безпечних джерел”, — йдеться в повідомленні.

Але, незважаючи на це, Nestlé як і раніше використовує багато пальмової олії, пишуть швейцарці. Це відбувається попри те, що компанія зобов’язалася до 2020 року припинити купувати олію, отриману не екологічно чистими методами — за допомогою знищення лісів, підкреслює видання.

Відзначимо, що Україна активно нарощує обсяги імпорту пальмової олії. Як правило, цей продукт використовується в молочній і кондитерській промисловості, відзначають експерти. А зростання показників імпорту “пальми” може свідчити про збільшення частки фальсифікату молочної продукції на вітчизняному ринку, вважають фахівці.

ВРУ недавно прийняла законопроект про заборону використання пальмової олії в продуктах харчування. Документ поки був проголосований тільки в першому читанні.

За словами депутата Сергія Тригубенка, прийняття законопроекту в цілому може спровокувати подорожчання кінцевих продуктів харчування (масла, сиру, сметани), проте це і логічно, адже “пальмою” замінюють сьогодні натуральні тваринні жири, чого категорично допускати не можна".

Нагадаємо, що в ЄБА підтримали заборону на використання пальмової олії в молочних продуктах.

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