Несмотря на неудачные дебаты, избирательная кампания президента США Джо Байдена в июне превзошла избирательную кампанию Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По документам, которые подали в Федеральную избирательную комиссию, в июне на кампанию Байдена перевели 64 миллиона долларов. Также в прошлом месяце команда Байдена потратила 59 миллионов долларов - большинство суммы на рекламу.

Поэтому в конце июня на предвыборном счете президента США оставалось 95 миллионов долларов.

Финансовые поступления в предвыборный фонд Байдена упали - Reuters

Что касается Трампа, то в прошлом месте на его счета перевели 21 миллион долларов. Кампания экс-президента потратила около 10 миллионов и по состоянию на конец июня на счету оставалось 128 миллионов долларов.

Отмечается, что за три дня после дебатов, которые состоялись 27 июня, на кампанию Байдена перевели более 5 миллионов долларов.

Дополнение

Впрочем, в июле, когда ряд его коллег-республиканцев начали призывать его прекратить участие в выборах, сбор средств упал.

В Reuters отметили, что с начала месяца 35 демократов из конгресса США публично призвали Байдена отказаться от предвыборной гонки, аргументируя это возрастом Байдена - ему 81 год - и тем, что во время дебатов ему было трудно противостоять Трампу.

С таким же призывом выступили и несколько крупных доноров демократов. Поэтому в июле пришлось прекратить несколько мероприятий по сбору средств на кампанию Байдена.

Республиканская партия зато в июне собрала 67 миллионов долларов для Трампа. Также издание добавило, что Трамп превзошел Байдена в мае, когда сторонники бывшего президента увеличили пожертвования накануне его осуждения 30 мая по обвинениям в бизнес-мошенничестве.

NYT: демократы решили отложить официальное выдвижение Джо Байдена

Напомним,

В Politico выяснили, что союзники вице-президента США Камалы Харрис начали обращаться к донорам-демократам с просьбой оказать ей финансовую поддержку, если президент Джо Байден выйдет из гонки.