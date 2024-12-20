Несколько стран выразили готовность разместить военный контингент в Украине - МИД
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Украины подтвердило готовность некоторых стран разместить свои военные контингенты на территории Украины. Конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
Ряд стран уже выразил готовность поддержать Украину в виде иностранного контингента, однако конкретные планы все еще находятся на стадии обсуждения. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Мы поддерживаем инициативу Франции по размещению иностранного контингента в Украине, в рамках гарантий безопасности, которые обсуждаются среди европейских стран. Да, есть и другие страны, которые выражают готовность. Мы приветствуем такую готовность, но пока это общее обсуждение о важности и готовности", - сказал Тихий.
По его словам, не должно быть никаких табу в обсуждении форм поддержки Украины.
"Конкретные планы будут кристаллизоваться позже. Украина активно участвует в этих обсуждениях", - сказал представитель.
Напомним
Вчера Президент Украины выступил на заседании Европейского совета, где поддержал инициативу Франции по военному контингенту.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительных сдвигах в дискуссиях о возможности размещения миротворческого контингента в Украине.