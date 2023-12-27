Непрерывность правосудия: вступил в силу закон, определяющий порядок зачислений и переводов работников судоустройства Украины
Закон, упрощающий процедуру отбора и перевода судей в Верховный Суд Украины, вступил в силу 27 декабря 2023 года.
На фронте важны как пехотинцы, так и повара или слесари. Всегда есть нехватка ресурса - Тарнавский
Украинский командир Тарнавский сообщает о постоянной нехватке как личного состава, так и техники, подчеркивая острую потребность в подкреплении и ресурсах для победы в войне.
Индекс эспрессо в Украине за последние годы вырос вдвое: где дороже всего
Стоимость эспрессо в Украине выросла с 15 грн в 2017 году до 30 грн в 2023 году, со значительным скачком во время полномасштабного вторжения.
ЕС готовит "план Б" на 20 млрд евро для помощи Украине в обход Венгрии - FT
ЕС может предоставить Украине пакет помощи в размере 20 миллиардов евро в обход вето Венгрии, используя модель финансирования за счет долга.
Обстреливали Гостомель: в Германии идентифицировали военных рф
Немецкая прокуратура идентифицировала российских солдат, которые обстреляли Гостомель в 2022 году, сообщил министр юстиции. Если подозреваемые будут задержаны, их ждет суд.
"Рейсы прибывают по графику": в "Укрзализныце" показали, как восстанавливают обстрелянный россиянами вокзал в Херсоне
Несмотря на российский обстрел железнодорожного вокзала Херсона, "Укрзализныця" заявляет, что поезда прибывают по расписанию, а восстановление начинается при поддержке волонтеров и военных.
Расширяем дипломатическое присутствие в Африке: в Гане начало работу посольство Украины
Украина открыла посольство в Гане для укрепления связей и противодействия российскому влиянию, и планирует открыть больше африканских посольств.
Повестки на блокпостах в Киеве: ТЦК не выполняют функций безопасности, но действуют разрешенным законодательством способом
Сотрудники ТЦК в Киеве могут легально выполнять свою работу, но не выполняют функций по охране; для получения информации о повестках необходимо обратиться в районные центры. Меры безопасности в Киеве включают проверку транспортных средств и документов.
Вражеские беспилотники атаковали медучреждение на Херсонщине: есть раненый
Российские войска атаковали больницу в Бериславе на Херсонщине с помощью беспилотников, ранив технического работника и повредив помещение.
Очередное напоминание о варварстве рф: посол США отреагировала на обстрел железнодорожного вокзала Херсоне
Госпожа посол США в Украине назвала обстрел россиянами эвакуационного поезда в Херсоне очередным напоминание миру о варварской войне, которую продолжает рф.