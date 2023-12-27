Непрерывность правосудия: вступил в силу закон, определяющий порядок зачислений и переводов работников судоустройства Украины

Закон Украины по обеспечению непрерывности осуществления правосудия высшим судом в системе судоустройства Украины вступает в силу 27 декабря 2023 года. Актом предусматриваются порядок и возможность зачисления судей в штат Верховного Суда; перевод работников аппарата Верховного Суда Украины на равнозначные должности, а также судей Высшего специализированного, хозяйственного, административного судов в апелляционный или местного суда, передает УНН.

21 ноября 2023 года принят Закон Украины относительно обеспечения непрерывности осуществления правосудия высшим судом в системе судоустройства Украины (№3481-IX). 22 декабря 2023 года документ подписан Президентом Украины. Сегодня Закон вступает в силу - говорится в сообщении.

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Актом предусматривается следующее:

Председатель Верховного Суда зачисляет судей Верховного Суда Украины в штат Верховного Суда в кассационный суд той специализации, соответствующей специализации судебной палаты Верховного Суда Украины, в которой такой судья осуществлял правосудие;

В аппарат Верховного Суда переводятся работники аппарата Верховного Суда Украины без обязательного проведения конкурса на равнозначные должности, при условии их наличия.

Закон определяет возможность и порядок перевода судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного административного суда Украины в апелляционный суд или местный суд, который соответствует специализации такого судьи.

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Также устанавливается, что судьи Верховного Суда Украины, избранные на должности до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)", и судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного административного суда Украины, переведенные в другие суды, оцениваются Высшей квалификационной комиссией судей Украины на соответствие занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики и добродетели.