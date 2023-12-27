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Князев получил подарок в виде аренды квартиры на Липках: его признали виновным в нарушении ограничений и конфисковали 906 тыс. грн - НАПК

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 10:11  •  21648 просмотра

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Экс-главу суда Всеволода Князева признали виновным по материалам НАПК и оштрафовали на 2 550 грн; подарок на 906 600 грн. был конфискован.

Суд конфисковал подарок на 906 тыс. грн экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева и признал его виновным по материалам НАПК, сообщили в агентстве в среду, пишет УНН.

Детали

"Печерский районный суд города Киева на основании материалов НАПК признал виновным бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2 550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн", - говорится в сообщении.

Как отметили в НАПК, нарушая определенный законодательно запрет, "Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья". "На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вынесения и вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Дополнение

13 октября глава НАПК Александр Новиков составил протокол в отношении экс-главы Верховного Суда об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири на Липках: його визнали винним у порушенні обмежень і конфіскували 906 тис. грн - НАЗК
Knyazev received a gift in the form of renting an apartment in Lypky: he was found guilty of violating restrictions and confiscated UAH 906 thousand - NACP
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Князев получил подарок в виде аренды квартиры на Липках: его признали виновным в нарушении ограничений и конфисковали 906 тыс. грн - НАПК

Экс-главу суда Всеволода Князева признали виновным по материалам НАПК и оштрафовали на 2 550 грн; подарок на 906 600 грн. был конфискован.

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