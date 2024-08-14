Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

  •  103441 просмотра
Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

  •  109361 просмотра
США уничтожили два судна хуситов в Красном море

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

  •  111253 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  105765 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  101179 просмотра
публикации
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

13 августа 2024, 07:59  •  156123 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  191433 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  178153 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  200772 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  197248 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

  •  49603 просмотра
На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

  •  61632 просмотра
Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

  •  58418 просмотра
Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

  •  100700 просмотра
13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

13 августа 2024, 03:11  •  104164 просмотра
Актуальное
Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 07:45  •  26398 просмотра

Read in English

Сотрудники АРМА приехали на осмотр ТРЦ "Гулливер" на авто с номерами прикрытия, не имея таких полномочий. Это вызвало новый скандал после неудачи с продажей яхты медведчука.

После неудачи с продажей яхты экс-нардепа-предателя виктора медведчука Агентство по розыску и менеджменту активов попало в новый скандал. Сотрудники АРМА приехали на осмотр активов столичного ТРЦ "Гулливер" на автомобиле с номерами прикрытия несмотря на то, что они не имеют таких полномочий, пишет УНН.

Как сообщили в пресс-службе "Гулливера" в ответ на запрос УНН, работники АРМА приезжали на BMW Х5 серого цвета с номерным знаком КА1614РТ. Но, как оказалось, такой номер не зарегистрирован в базах МВД, что указывает на то, что представители АРМА использовали номера прикрытия.

Однако, согласно закону, номера прикрытия могут использоваться только с целью проведения оперативно-розыскной деятельности. Об этом заявил и экс-депутат Верховной Рады, бывший и.о. генерального прокурора Украины Виктор Чумак.

"Номера прикрытия могут использовать исключительно правоохранительные органы и их оперативные подразделения. Точка. На служебных автомобилях, не частных", - отметил Чумак в эксклюзивном комментарии УНН.

Он добавил, что номера прикрытия также могут использовать для должностных лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. 

"Относительно ответственности - особо серьезной нет. Это дисциплинарная ответственность в отношении тех лиц, которые дали возможность использовать их, и не более", - указывает бывший и.о. генпрокурора.

Поэтому, на каких основаниях сотрудники АРМА использовали автомобили с номерами прикрытия пока вопрос остается открытым. Тем не менее, этот инцидент ставит под сомнение законность действий АРМА, добавив еще одно темное пятно на репутацию агентства.

Добавим

АРМА недавно оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что глава АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время, по состоянию на момент ее назначения в АРМА, Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением. А экс-нардеп Игорь Мосийчук уверен, что Елена Дума действовала в интересах пророссийского политика медведчука, затягивая продажу его яхты.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию
  •  27551 просмотра

Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Эксклюзив
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
  •  34909 просмотра

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка
  •  36058 просмотра

Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка

Эксклюзив
Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"
  •  34717 просмотра

Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"

Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
  •  109232 просмотра

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
  •  105565 просмотра

Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев

Эксклюзив
Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
  •  106467 просмотра

Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ

Эксклюзив
Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении
  •  93160 просмотра

Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении

Эксклюзив
Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт
  •  61678 просмотра

Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными
13 августа 2024, 08:03  •  66882 просмотра

Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными

Популярные

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  101179 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  105765 просмотра
США уничтожили два судна хуситов в Красном море

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

  •  111253 просмотра
Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

  •  109361 просмотра
Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

  •  103441 просмотра

Публикации

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

13 августа 2024, 07:59  •  156123 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  191433 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  178153 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  200772 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  197248 просмотра

Война

100 кг золота и почти 2000 кг серебра: госбюджет пополнили драгоценными металлами из металлолома ссср рф

100 кг золота и почти 2000 кг серебра: госбюджет пополнили драгоценными металлами из металлолома ссср рф

  •  3614 просмотра
россияне атаковали два энергообъекта на юге и севере - "Укрэнерго"

россияне атаковали два энергообъекта на юге и севере - "Укрэнерго"

  •  9630 просмотра
Оккупированный Северодонецк не будет обеспечен новыми школьными учебниками - ОВА

Оккупированный Северодонецк не будет обеспечен новыми школьными учебниками - ОВА

  •  15490 просмотра
На Черниговщине из-за обстрелов рф без света 7 населенных пунктов, на востоке на взрывном предмете подорвался автомобиль электриков - Минэнерго

На Черниговщине из-за обстрелов рф без света 7 населенных пунктов, на востоке на взрывном предмете подорвался автомобиль электриков - Минэнерго

  •  17364 просмотра
Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА

Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА

  •  19122 просмотра

политика

Только за два месяца лета Порошенко обогатился на еще более 38 миллионов - портал НАПК

Только за два месяца лета Порошенко обогатился на еще более 38 миллионов - портал НАПК

  •  1435 просмотра
Ермак встретился с помощником Блинкена: обсудили фронт, договоренности в оборонной сфере и санкции против рф

Ермак встретился с помощником Блинкена: обсудили фронт, договоренности в оборонной сфере и санкции против рф

  •  3690 просмотра
НАБУ открыло дело о "командировках" Шабунина в НАПК вместо службы в армии - СМИ

НАБУ открыло дело о "командировках" Шабунина в НАПК вместо службы в армии - СМИ

  •  10725 просмотра
Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию
Эксклюзив

  •  27530 просмотра
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  34891 просмотра

Война

100 кг золота и почти 2000 кг серебра: госбюджет пополнили драгоценными металлами из металлолома ссср рф

100 кг золота и почти 2000 кг серебра: госбюджет пополнили драгоценными металлами из металлолома ссср рф

  •  3614 просмотра
россияне атаковали два энергообъекта на юге и севере - "Укрэнерго"

россияне атаковали два энергообъекта на юге и севере - "Укрэнерго"

  •  9630 просмотра
Оккупированный Северодонецк не будет обеспечен новыми школьными учебниками - ОВА

Оккупированный Северодонецк не будет обеспечен новыми школьными учебниками - ОВА

  •  15490 просмотра
На Черниговщине из-за обстрелов рф без света 7 населенных пунктов, на востоке на взрывном предмете подорвался автомобиль электриков - Минэнерго

На Черниговщине из-за обстрелов рф без света 7 населенных пунктов, на востоке на взрывном предмете подорвался автомобиль электриков - Минэнерго

  •  17364 просмотра
Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА

Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА

  •  19122 просмотра

политика

Только за два месяца лета Порошенко обогатился на еще более 38 миллионов - портал НАПК

Только за два месяца лета Порошенко обогатился на еще более 38 миллионов - портал НАПК

  •  1435 просмотра
Ермак встретился с помощником Блинкена: обсудили фронт, договоренности в оборонной сфере и санкции против рф

Ермак встретился с помощником Блинкена: обсудили фронт, договоренности в оборонной сфере и санкции против рф

  •  3690 просмотра
НАБУ открыло дело о "командировках" Шабунина в НАПК вместо службы в армии - СМИ

НАБУ открыло дело о "командировках" Шабунина в НАПК вместо службы в армии - СМИ

  •  10725 просмотра
Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию
Эксклюзив

  •  27530 просмотра
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  34891 просмотра

Новости Бизнеса

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

  •  41767 просмотра
Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  145514 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  146922 просмотра

Экономика

100 кг золота и почти 2000 кг серебра: госбюджет пополнили драгоценными металлами из металлолома ссср рф

100 кг золота и почти 2000 кг серебра: госбюджет пополнили драгоценными металлами из металлолома ссср рф

  •  3614 просмотра
Продукты подешевели, в основном из-за овощей и яиц, но растут цены на масло и хлеб - эксперт

Продукты подешевели, в основном из-за овощей и яиц, но растут цены на масло и хлеб - эксперт

  •  3427 просмотра
Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА

Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА

  •  19122 просмотра
Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

  •  17604 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  105765 просмотра

Киев

В Киеве задержали мужчину, который через интернет продавал гранатометы

В Киеве задержали мужчину, который через интернет продавал гранатометы

  •  706 просмотра
Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  20846 просмотра
В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

  •  34313 просмотра
В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

  •  34553 просмотра
Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

  •  36089 просмотра