Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

После неудачи с продажей яхты экс-нардепа-предателя виктора медведчука Агентство по розыску и менеджменту активов попало в новый скандал. Сотрудники АРМА приехали на осмотр активов столичного ТРЦ "Гулливер" на автомобиле с номерами прикрытия несмотря на то, что они не имеют таких полномочий, пишет УНН.

Как сообщили в пресс-службе "Гулливера" в ответ на запрос УНН, работники АРМА приезжали на BMW Х5 серого цвета с номерным знаком КА1614РТ. Но, как оказалось, такой номер не зарегистрирован в базах МВД, что указывает на то, что представители АРМА использовали номера прикрытия.

Однако, согласно закону, номера прикрытия могут использоваться только с целью проведения оперативно-розыскной деятельности. Об этом заявил и экс-депутат Верховной Рады, бывший и.о. генерального прокурора Украины Виктор Чумак.

"Номера прикрытия могут использовать исключительно правоохранительные органы и их оперативные подразделения. Точка. На служебных автомобилях, не частных", - отметил Чумак в эксклюзивном комментарии УНН.

Он добавил, что номера прикрытия также могут использовать для должностных лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

"Относительно ответственности - особо серьезной нет. Это дисциплинарная ответственность в отношении тех лиц, которые дали возможность использовать их, и не более", - указывает бывший и.о. генпрокурора.

Поэтому, на каких основаниях сотрудники АРМА использовали автомобили с номерами прикрытия пока вопрос остается открытым. Тем не менее, этот инцидент ставит под сомнение законность действий АРМА, добавив еще одно темное пятно на репутацию агентства.

Добавим

АРМА недавно оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что глава АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время, по состоянию на момент ее назначения в АРМА, Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением. А экс-нардеп Игорь Мосийчук уверен, что Елена Дума действовала в интересах пророссийского политика медведчука, затягивая продажу его яхты.