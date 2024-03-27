Неоптимальный график и большие очереди: Минздрав завершил проверку ВВК в Киеве

Министерство здравоохранения завершило проверку военно-врачебных комиссий в Киеве и предоставило рекомендации по оптимизации дальнейшей работы ВВК. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минздрава.

Детали

Во исполнение решений СНБО и приказа Минздрава от 1 марта 2024 года №354 была проверена работа 10 внештатных военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в городе Киеве - резюмировали в ведомстве.

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Проверки проводились по вопросам организации работы ВВК, соблюдения требований по пакету Программы медицинских гарантий и приказом Минобороны № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

По результатам проведенной работы был выявлен ряд вопросов, которые необходимо проработать для усовершенствования работы ВЛК:

продолжают наблюдаться очереди военнообязанных. В части ВВК организована запись только на первый визит, далее управление очередью в учреждении осуществляется в порядке живой очереди, хаотично;

график работы комиссий не является оптимальным - в основном с 8.00-9.00 до 14.30-16.00 в будни;

были случаи направления на дообследование, которые выдает врач, решая это единолично, без согласования с председателем ВВК;

возникают трудности у врачей, которые недавно работают в составе ВВК, с установлением определенных диагнозов военнообязанным;

в некоторых случаях из-за недостатка опыта членов комиссии случаются недостатки в ведении документации; бывают случаи, когда в экспертных документах указываются клинические диагнозы, а не экспертные;

остается большое количество бумажных документов с переносом одинаковых сведений из документа в документ;

выявлены несоответствия относительно норм работы специалистов: одновременно осуществляется осмотр военнообязанных в общем кабинете (хирург, дерматолог, офтальмолог);

во многих комиссиях проводится одновременно осмотр приписчиков и военнообязанных, что обуславливает дополнительную нагрузку.

Отмечается, что рекомендации по оптимизации дальнейшей работы ВВК направлены в Киевскую городскую военную администрацию, территориальные центры комплектования и социальной поддержки, медицинские учреждения.

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В частности, Киевская городская военная администрация совместно с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки:

Проведет оценку нагрузки на работу ВВК и при необходимости определит дополнительные учреждения здравоохранения для проведения медицинских осмотров военнообязанных или продления графиков работы ВВК.

Продолжит контроль вопрос обоснованности направлений военнообязанных на обследование и случаи затягивания прохождения ВВК. Средний срок прохождения ВВК составляет 2-3 дня, поэтому особое внимание будут обращать на работу комиссий, которые систематически их не соблюдают.

Организация работы ВВК, в частности качество медицинских осмотров и сроки их прохождения, будут находиться под постоянным контролем государства. Проверка работы комиссий будет продолжена в других областях - отметили в Минздраве.

Организация работы ВВК, в частности качество медицинских осмотров и сроки их прохождения, будут находиться под постоянным контролем государства. Проверка работы комиссий будет продолжена в других областях.

Дополнение

Также в Министерстве здравоохранения призвали граждан сообщать о нарушениях при прохождении ВВК в гражданских медучреждениях по телефону: 0 800 60 20 19.

Напомним,

В начале марта министр здравоохранения подписал приказ о создании рабочей группы для проверки военно-больничных комиссий в Киеве из-за увеличения количества жалоб.