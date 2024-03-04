МОЗ розпочинає перевірку ВЛК у Києві через велику кількість скарг
Київ • УНН
Міністр охорони здоров'я підписав наказ про створення робочої групи для перевірки військово-лікарняних комісій у Києві через збільшення кількості скарг.
Голова МОЗ Віктор Ляшко підписав наказ про створення робочої групи для проведення перевірки військово-лікарняних комісій у Києві через збільшення кількості отриманих скарг. Про це міністр повідомив у Facebook, передає УНН.
Таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які ми отримуємо останнім часом. Основні з них стосуються дуже базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити. Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути. З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей
Міністр охорони здоров'я нагадав, що минулого року МОЗ запровадило окремий пакет в межах Програми медичних гарантій, який дозволяє військовозобовязаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками. Однак досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів.
Крім того, за його словами, поза увагою міністерства не залишаються і інші речі: вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів, схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків.
Ляшко зазначив, що МОЗ співпрацює у цих питаннях з правоохоронцями та військовими адміністраціями.
"Ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, має припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. І ми над цим спільно працюємо!", - вказав голова МОЗ.
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