МОЗ розпочинає перевірку ВЛК у Києві через велику кількість скарг

Голова МОЗ Віктор Ляшко підписав наказ про створення робочої групи для проведення перевірки військово-лікарняних комісій у Києві через збільшення кількості отриманих скарг. Про це міністр повідомив у Facebook, передає УНН.

Таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які ми отримуємо останнім часом. Основні з них стосуються дуже базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити. Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути. З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей