Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве из-за большого количества жалоб

Глава Минздрава Виктор Ляшко подписал приказ о создании рабочей группы для проведения проверки военно-врачебный комиссий в Киеве из-за увеличения количества полученных жалоб. Об этом министр сообщил в Facebook, передает УНН.

Такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые мы получаем в последнее время. Основные из них касаются очень базовых вещей, которые при желании можно оперативно исправить. Это и несоблюдение электронной очереди, и отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, и не оптимизированные маршруты. С этих вещей и начинаем. Это элементарное уважение к людям - написал Ляшко.

Министр здравоохранения напомнил, что в прошлом году Минздрав ввел отдельный пакет в рамках Программы медицинских гарантий, который позволяет военнообязанным пройти медицинский осмотр в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками. Однако до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений.

Кроме того, по его словам, без внимания министерства не остаются и другие вещи: вымогательство взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров, схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу или принятия решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья, формальный подход к прохождению ВВК военнообязанными, халатность врачей, проблемы с обжалованием выводов.

Ляшко отметил, что Минздрав сотрудничает в этих вопросах с правоохранителями и военными администрациями.

"Позорные случаи, когда врачи намеренно отмечают неверный диагноз или требуют взятки за верный, должны прекратиться. Каждая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов. И мы над этим совместно работаем!", - указал глава Минздрава.

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