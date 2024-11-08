«Необходимо действовать немедленно": генсек ООН отреагировал на данные Всемирной метеорологической организации о рекордных температурах

За несколько дней до начала климатической конференции COP29, в ООН сделали вывод, что мир далек от адаптации к «климатическим катастрофам».

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Генеральный секретарь ООН накануне Конференции ООН по изменению климата (COP29) признал, что в мире все еще недооценивают риск катастрофического изменения климата и разрушения экосистем.

Глобальные усилия по адаптации к изменению климата - от строительства дамб до высадки засухоустойчивых культур - не успевают за глобальным потеплением.

Справка

По данным ВМО, в 2024 году глобальная температура может превысить предел в 1,5°C от доиндустриального уровня.

Пока что человечество приближается к потенциально необратимым переломным моментам, таким как разрушение тропических лесов Амазонии и ледникового покрова Гренландии.

Исчезновение арктического острова: как глобальное потепление меняет карту мира

Вопрос не в том, возможны 1,5 градуса или нет. Вопрос в том, будет ли - или нет - политическая воля для этого. Давайте будем честными, до сих пор такой политической воли не было. Поэтому или политическая воля появится, чтобы сделать это возможным, или она будет потеряна