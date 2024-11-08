«Необходимо действовать немедленно": генсек ООН отреагировал на данные Всемирной метеорологической организации о рекордных температурах
Киев • УНН
Генеральный секретарь ООН заявил о недостаточной адаптации мира к климатическим катастрофам накануне COP29. Мир приближается к необратимым изменениям, включая разрушение тропических лесов Амазонии и ледников Гренландии.
За несколько дней до начала климатической конференции COP29, в ООН сделали вывод, что мир далек от адаптации к «климатическим катастрофам».
Передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Генеральный секретарь ООН накануне Конференции ООН по изменению климата (COP29) признал, что в мире все еще недооценивают риск катастрофического изменения климата и разрушения экосистем.
Глобальные усилия по адаптации к изменению климата - от строительства дамб до высадки засухоустойчивых культур - не успевают за глобальным потеплением.
Справка
По данным ВМО, в 2024 году глобальная температура может превысить предел в 1,5°C от доиндустриального уровня.
Пока что человечество приближается к потенциально необратимым переломным моментам, таким как разрушение тропических лесов Амазонии и ледникового покрова Гренландии.
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