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Немецкие школы получили информацию о заложенных бомбах

Немецкие школы получили информацию о заложенных бомбах

Киев  •  УНН

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12 школ в разных городах Германии получили электронные письма с угрозами о заложенных бомбах. Полиция проверяет помещения заведений.

Школы по всей Германии получили сообщения о заложенных бомбах. Сообщение, очевидно, оказалось ложным, пишет УНН со ссылкой на BILD.

Детали

В Германии по меньшей мере 12 школ получили сообщения о заложенных бомбах. По данным Департамента криминальной полиции (LKA) Нижней Саксонии, от угроз пострадали школы в Ганновере, Эрфурте и Лейпциге. В городе Штур вблизи Бремена из-за угрозы оккупации отменили.

Сейчас, полиция Бремена с помощью обученных собак, проводит обследование всех помещений школы Лизы Майтнер. Вход в здание этой школы был строго запрещен Здание до начала занятий. 

Это похоже на общенациональную акцию

- отметил представитель ЛКА. 

Впрочем, как отмечают в различных полицейских ведомствах, все угрозы направлялись с помощью электронной почты. Поэтому для координации поиска отправителя офисы криминальной полиции наладили сеть взаимодействия, сообщил представитель ганноверской полиции.

В столице федеративной земли Германии Тюрингии Эрфурте угрозы были отправлены пяти школам. Также, по данным полиции, некоторые сообщения с одинаковым содержанием об угрозах были обнаружены в почтовых ящиках уже поздно вечером в воскресенье. 

Ночные поиски полиции наших зданий не обнаружили ничего подозрительного или тревожного, а сама угроза не представляет реальной опасности. Гимназия Ratsgymnasium, согласно оценке полиции, может начать занятия в понедельник без ограничений 

- цитирует газета Thüringer Allgemeine письмо, направленное родителям учеников.

Напомним,

В городе Чандэ, Китай, автомобиль въехал в толпу людей возле начальной школы, ранив нескольких учеников. Инцидент произошел на фоне недавней волны публичных нападений в стране.

Алина Волянская

Алина Волянская

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