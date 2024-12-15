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Неизвестный пытался перелезть через ограждение у Белого дома: что произошло?

Неизвестный пытался перелезть через ограждение у Белого дома: что произошло?

Киев  •  УНН

 • 5029 просмотра

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Секретная служба США задержала человека при попытке перелезть через временное ограждение возле Белого дома. Инцидент произошел в субботу около 11 утра, нарушитель был арестован и передан полиции.

В эти выходные был арестован человек, пытавшийся перелезть через временное ограждение возле Белого дома. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на  представителя Секретной службы, передает УНН.

Представитель сообщил в заявлении для The Hill, что сотрудники подразделения Секретной службы заметили человека, который пытался перепрыгнуть через временное ограждение в районе Белого дома около 11 утра по местному времени в субботу.

Ограждение установлено вокруг участка всего за месяц до следующей инаугурации президента.

Человек был "быстро взят под стражу и арестован за незаконное проникновение", написал представитель, добавив, что человек "не прорывал ограждение, и это не оказало никакого воздействия на кого-либо из защищаемых лиц".

Представитель федерального агентства сообщил, что человек был доставлен в столичное полицейское управление округа Колумбия для разбирательства.

Столичное полицейское управление, когда к нему обратились за дополнительными комментариями, заявило, что дело "рассматривается Секретной службой США".

В конце мая 2017 года Секретная служба арестовала человека, который пытался перепрыгнуть через баррикаду недалеко от территории Белого дома.

"Человеку было предъявлено обвинение в незаконном проникновении, и он был доставлен в столичное полицейское управление", — заявила тогда Секретная служба.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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