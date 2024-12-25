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Нефтяное пятно от затонувших танкеров из Керченского пролива будет двигаться к заповедникам - Минприроды

Нефтяное пятно от затонувших танкеров из Керченского пролива будет двигаться к заповедникам - Минприроды

Киев  •  УНН

 • 6621 просмотра

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После аварии российских танкеров в Керченском проливе 15 декабря в море попал мазут. По прогнозу до 31 декабря, загрязнение достигнет Опукского заповедника и открытых вод Черного моря.

Согласно прогнозу, нефтяное пятно от Керченского пролива будет двигаться на юг и юго-запад, достигая, в частности, территорий Опукского природного заповедника и ландшафтного парка "Мыс Такиль", а также открытых вод Черного моря. Об этом в среду сообщили в Минприроды, передает УНН.

Детали

Как указали в ведомстве, по уточненным данным и результатам моделирования УкрНЦЭМ, подтвержденным спутниковыми снимками, часть мазута достигла побережья Российской Федерации, в частности района Анапы, а также украинской части побережья Керченского пролива до Керчи.

В настоящий момент точно неизвестно, продолжает ли вытекать мазут из затонувшего судна, сообщили в Минприроды.

Согласно спутниковым данным за 24 декабря, зафиксированы темные полосы вблизи Феодосийского залива. В ведомстве считают, что наиболее вероятно формирование этих темных участков вызвано ветром, который может способствовать распространению загрязнения вдоль юго-восточного побережья Крыма.

Третий загруженный мазутом российский танкер подал сигнал бедствия в Черном море17 дек. 2024, 12:17 • 11541 просмотр

Минприроды опубликовало прогноз распространения мазута УкрНЦЭМ до 31 декабря.

"Модельные расчеты, выполненные для периода с 25 по 31 декабря 2024 года, демонстрируют постепенное расширение нефтяного пятна в акватории Черного моря. В начале периода загрязнение концентрировалось вблизи Керченского пролива, однако под влиянием изменчивых ветровых условий и течений мазут начал перемещаться в южном и юго-западном направлениях, достигая побережья, в частности территорий Опукского природного заповедника и ландшафтного парка "Мыс Такиль", и открытых вод Черного моря.

В период с 28 по 29 декабря наблюдается образование отдельных очагов загрязнения в районе Таманского полуострова и соседних акваторий.

Концентрация мазута уменьшается в центральной части пятна, однако высококонцентрированные участки сохраняются вблизи побережья. К концу моделирования (31 декабря) часть мазута рассеивается в открытую часть Черного моря, но остаточные загрязнения продолжают влиять на донные отложения и прибрежные зоны", - говорится в прогнозе.

По информации из СМИ, с 15 по 25 декабря на берегу Краснодарского края обнаружено 19 погибших дельфинов. Как указали в Минприроды, наиболее вероятная причина гибели - острая интоксикация. Внешних следов нефтепродуктов, травм, заболеваний, истощения на телах не обнаружено.

"Реальное количество погибших дельфинов может быть в разы больше. Враг скрывает точные данные об ущербе окружающей среде, даже своей страны", - добавили в Минприроды.

Разлив мазута в Черном море: в краснодарском крае объявлена чрезвычайная ситуация25 дек. 2024, 13:56 • 8239 просмотров

Напомним

Два танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" 15 декабря потерпели аварию в Керченском проливе. В результате аварии в воду попало более трех тысяч тонн мазута.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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