Третий загруженный мазутом российский танкер подал сигнал бедствия в Черном море

Третий танкер из серии "Волгонефть", загруженный мазутом, подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Черном море, на судне произошла утечка груза, по данным российского телеграм-канала Baza, пишет УНН.

Детали

"Капитан танкера "Волгонефть-109" подал сигнал бедствия 17 декабря в половине первого ночи. Капитан сообщил, что у судна, перевозившего 4000 тонн мазута, нарушена герметичность четвертого грузового танка и мазут вытекает в балластный танк. При этом герметичность корпуса судна не нарушена, мазут в воду не вытекает", - сообщила Baza.

По данным источников телеграм-канала, на борту "Волгонефть-109" находятся 14 членов экипажа, "им ничего не угрожает". Капитану предложили эвакуировать экипаж, но он отказался и попросил сменить якорную стоянку - теперь "Волгонефть-109" находится в районе Кучугуры к юго-востоку от мыса Пекло.

Дополнение

15 декабря два танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпели крушение в Керченском проливе. После катастрофы мазут с танкеров прибило к берегам Краснодарского края - пляжи почернели от мазута, пострадали животные. Местные жители называют происходящее экологической катастрофой, на месте работают более 250 сотрудников МЧС.

Издание "Агентство" отмечает, что нефтяное пятно после катастрофы танкеров загрязнило уже до 35 км побережья в районе Анапы. Сейчас нефтяное пятно движется в сторону центрального пляжа Анапы, сообщил "Агентству" местный блогер Юрий Озаровский. Первых мертвых или пострадавших птиц люди начали находить на берегу еще в понедельник, уточнил Озаровский.

Утечка мазута из-за аварий танкеров рф грозит катастрофическими последствиями для экосистемы Черного моря